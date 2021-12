A Castillo "no les consta" que familias no lleven a su hijos al colegio por temor al Covid

La viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado que "no les consta" que las familias estén decidiendo no llevar a sus hijos a los centros escolares debido a la situación por el Covid-19, toda vez que las anima a "acabar" el primer trimestre porque "las escuelas son seguras" y a "superar los miedos" porque "tenemos medidas previstas para evitar cualquier situación".

Así lo ha indicado Castillo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que "no les consta" esta situación "desde el punto de vista del seguimiento que nosotros hacemos del absentismo escolar", al tiempo que ha añadido que "si hay alguna familia que ha decidido no llevar a su hijo al colegio tendrá que explicar por qué, porque no ha terminado el calendario escolar y todos los días son importantes, incluso los últimos de cada trimestre". "Si es por preocupación o por temor sería una falta injustificada", ha asegurado.

"Animo a las familias a que acaben, que se esperan al último día del calendario porque nuestros centros son seguros y no va a haber ningún problema si llevan a sus hijos", ha incidido Castillo, quien ha informado de que "el 96,87% de centros de Andalucía no tienen ningún problema y no tienen aulas cerradas ni están cerrados" y ha insistido en que hay medidas "más que suficientes para garantizar que las escuelas son seguras". "Solo hay tres centros cerrados, dos en Málaga y uno en Sevilla, de Educación Infantil de cero a tres años".

Cuestionada sobre si tienen un plan b para la vuelta a los colegios tras las navidades si la situación por el covid estuviera peor, la viceconsejera ha respondido que "el plan b lo tenemos desde le primer momento". "Los centros tienen automatizados las respuestas, y si en un centro se cierra un aula, dos o todo el centro pasamos automáticamente a modalidades de enseñanza 'on line'. Además, a partir de tercero de la ESO, en Bachillerato y FP, si la cosa se complicara muchísimo, podríamos pasar a una modalidad semipresencial o de alternancia".

"Todo esto los centros lo tienen protocolizado y si a la vuelta de las navidades tuviéramos que tomar alguna decisión, no hay ningún problema", ha afirmado Castillo, quien sobre la vacunación entre alumnos de once a nueve años, ha destacado que "ya están vacunados más de 100.000, que son un 41%, y ya se ha abierto la vacunación para los de ocho años. Creo que vamos muy bien, porque además se está haciendo bien y ordenado".

Por último, Castillo ha insistido en que "las escuelas son seguras", toda vez que ha recordado que a la vuelta de las navidades pasadas el mes de enero "estaba complicado, hubo una subida de casos y hubo un cierto movimiento de no ir al colegio por preocupación y miedo, pero yo creo que esos miedos hay que superarlos porque tenemos medidas previstas para evitar cualquier situación".

Además, ha destacado que "la cooperación y coordinación con la Consejería de Salud y Familias está siendo muy efectiva". "Creo que es importante confiar. El año pasado se hizo genial porque todos fuimos responsables, la administración, los equipos directivos, los profesores, las familias y muy responsables los niños, que han respetado todos los protocolos".