El PSOE proclama a Ruiz Boix como secretario general de los socialistas gaditanos

Juan Carlos Ruiz Boix fue proclamado oficialmente esta tarde como secretario general del PSOE de Cádiz al término del XIV Congreso provincial de los socialistas en el que participaron la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el líder de la formación en Andalucía, Juan Espadas.

Ruiz Boix obtuvo, asimismo, el respaldo del 88% de los votos a la nueva dirección Ejecutiva que, pese al abultado porcentaje de apoyo, ha generado mar de fondo en el seno del partido porque la papeleta sometida a escrutinio no se correspondía con los acuerdos alcanzados a mediodía.

En torno a las doce de la mañana, y tras arduas negociaciones entre el equipo entrante, el saliente y el secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, se pactó a tres bandas una lista de 45 dirigentes, de los que 14, en torno al 30%, correspondería a la ex secretaria general, pese al reparto proporcional determinado en Torremolinos con Espadas del 46%. Sin embargo, finalmente Ruiz Boix elevó el total de miembros de la Ejecutiva a 54 sin comunicarlo, de manera que redujo en la práctica aún más el peso específico de Irene García.

De la misma manera, el también alcalde de San Roque habría inflado la cifra de integrantes con respecto lo pactado con Irene García y Noel López del Comité Provincial, de 100 a 107, y del Comité Director, con catorce miembros en lugar de los doce iniciales, con 35 y cuatro para la ex secretaria general.

Por otra parte, ha despertado sorpresa que el alcalde de Villaluenga del Rosario y senador, Alfonso Moscoso, haya adelantado por la derecha al primer edil de Rota, Javier Ruiz Arana, respaldado por Espadas, y llamado a ocupar la vicesecretaría primera. Este ha quedado relegado a la vicesecretaría tercera, toda vez que Isabel Gómez, regidora de Ubrique, ocupa la segunda.

Tal y como se especulaba, Ana Carrera, concejala delegada del Ayuntamiento de Arcos y diputada provincial, desempeñará las labores de Organización y Acción Electoral. Y, como se anunció, Mamen Sánchez ha sido nombrada presidenta.

Quien no ocupa puesto en la Ejecutiva es Fernando López Gil. El viernes adelantó en declaraciones a ANDALUCÍA INFORMACIÓN que Ruiz Boix le había trasladado que no cumpliría con los pactos suscritos con él en las últimas semanas y, por lo tanto, decidió a título personal no incorporarse al equipo. Su representación también ha quedado por debajo de la inicialmente pactada. El enfado se hizo patente cuando la delegación que encabezada del PSOE de San Fernando se ausentó de la clausura tras la votación de la Ejecutiva.

Esta adolece, por otro lado, de equilibrio territorial. No en vano, tres de los cuatro puestos de máxima responsabilidad del organigrama aprobado corresponden a la comarca de la Sierra de Cádiz.

El congreso, que comenzó con dos horas de retraso y se clausuró bien entrada la tarde, se ha celebrado bajo una fuerte división a raíz de la victoria de Ruiz Boix en la elección de delegados para el cónclave nacional en Valencia. Ante la crisis abierta, el partido decidió en Torremolinos, en el congreso regional, con Espadas, que el alcalde de San Roque presentara su candidatura única con el compromiso de que Ruiz Arana y Gómez ocuparan los dos cargos de máxima relevancia y se lograra la integración del 46% que representa Irene García.

Pese a que no se ha cumplido, las principales intervenciones han insistido en la necesidad de la unidad. La ministra Montero apostó por la ausencia de personalismos para construir un proyecto político “de ilusión para la ciudadanía” centrado en los problemas de la gente.

Espadas, por su parte, confió en que “más allá de las dificultades, nos conjuguemos para que este equipo sea la fuerza política que Cádiz necesita”, en alusión a las disputas internas.

Por último, Ruiz Boix ha reclamado a los militantes “un esfuerzo para hacer mejor el equipo entre todos” y echó mano del lema del congreso, “la suma es la que nos hace avanzar”, para templar gaitas. “Afronto este enorme reto con mucho respeto hacia lo que significa ser socialista, con mucha responsabilidad y con la confianza de que el PSOE de Cádiz es un gran partido, una familia en la que somos leales a nuestros valores, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia social”, añadió, para recordar que asumía la responsabilidad para “estar a disposición de la ciudadanía gaditana y trabajando para transformar nuestra sociedad”.

En cuanto a su propuesta de trabajo, ha planteado la necesidad de que se impulsen la infraestructura ferroviaria entre Algeciras-Bobadilla, el mantenimiento de los puestos de trabajo en Airbus, y el refuerzo del turismo de calidad y el sector agroalimentario. También ha tenido unas palabras para valorar las negociaciones del Brexit y ha manifestado su deseo de que se alcance un acuerdo antes de final de año.