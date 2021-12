¿Estás vacunado, pero no tienes el Pasaporte Covid? Aquí te explicamos cómo obtenerlo

La obligatoriedad del pasaporte covid para acceder al interior de los establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento de Andalucía entrará en vigor a las 00:00 horas del próximo lunes 20 de diciembre, después de que este viernes haya recibido el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) este viernes.

Si tienes la doble pauta de la vacuna, te has realizado una prueba con resultado negativo o bien has pasado la enfermedad y te has recuperado y no sabes cómo obtener el pasaporte, continúa leyendo que te lo explicamos cómo obtener el documento.

El certificado está disponible independientemente del aseguramiento (público, privado, mutualidad, etc) a través de ClicSalud+ y de la App Salud Andalucía. Si tienes un móvil Android puedes obtenerlo aquí y en el caso de iPhone aquí.

TIPOS DE CERTIFICADO

1. VACUNACIÓN Certificado COVID Digital de la UE

Como explica Salud, "para poder obtener el certificado de vacunación es necesario haber recibido alguna dosis de las vacunas autorizadas por la UE, tanto si ha finalizado el proceso de vacunación (pauta completa) como si se encuentra en curso (pauta incompleta).

En función del número de dosis recibidas, tipo de vacuna y de si ha pasado o no la enfermedad, el certificado reflejará que el proceso de vacunación se ha completado o se encuentra en curso:

Si ha pasado la enfermedad y tiene menos de 65 años: recibirá el certificado de pauta completa tras la administración de una dosis.

Si se le ha administrado una dosis de vacuna unidosis recibirá el certificado de pauta completa.

Si se le ha administrado una dosis de vacunas bidosis recibirá el certificado de pauta incompleta.

Si se le han administrado dos o más dosis de vacunas bidosis (incluso de diferente tipo) recibirá el certificado de pauta completa.

Validez y duración del certificado

Su validez comienza transcurridos 14 días desde la finalización del proceso completo de vacunación (pauta completa, según cada caso).

En principio, el certificado tendrá un periodo de 365 días de validez desde la última dosis de vacunación, pero esto puede estar sujetos a modificación por cambios en la evidencia científica o de la situación epidemiológica".

2. PRUEBAS Certificado COVID Digital de la UE

El certificado "consiste en la certificación de resultados negativos mediante una prueba PCR o de un test de antígeno rápido y tiene una validez de 72 horas y 48 horas, respectivamente. Dado que la cartera básica del Sistema Nacional de Salud no incluye la realización de pruebas diagnósticas con estas indicaciones, existe la opción de realizarse la prueba en un centro privado y que desde el propio centro se pueda tramitar y entregar dicho certificado de la forma más ágil posible.

Centros sanitarios privados que facilitan certificado de pruebas:

Además, dentro del periodo de validez de cada prueba y en tanto la persona interesada conste en el registro de la Base de datos de personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía, podrá obtener el certificado de pruebas en la web ClicSalud+ o bien en la App 'Salud Andalucía'.

Validez y duración del certificado

El resultado negativo en una prueba realizada con test de antígenos debe ser en las 48 horas anteriores a la toma de la muestra o 72 horas en el caso de pruebas PCR

3. RECUPERACIÓN Certificado COVID Digital de la UE

Este certificado "se emite después de pasar la COVID-19, siempre que haya sido diagnosticada por prueba PCR, y tiene una duración de 180 días, contando a partir de la fecha del resultado inicial positivo. El reglamento europeo no admite que el diagnóstico se haya realizado mediante prueba de antígeno positiva para el certificado de recuperación.

Validez

Este certificado será válido desde la finalización del periodo de aislamiento, día 11 de la prueba PCR positiva hasta 180 días después".

CÓMO OBTENERLO

MAYORES DE 16 AÑOS

A partir de los 16 años quien desee obtener su certificado debe identificarse personalmente, utilizando el sistema requerido en cada uno de los canales disponibles. Para obtener el certificado basta con cumplir las siguientes condiciones:

Estar registrado en la Base de datos de personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Cumplir las condiciones de emisión del tipo de certificado.

Utilizar el sistema de identificación requerido en cada uno de los canales disponibles (a través de ClicSalud+ o la App Salud Andalucía).

MENORES DE 16 AÑOS

En el caso de menores de 16 años, incluyendo a mutualistas, sus titulares de Seguridad Social pueden obtenerlo tras identificarse en ClicSalud+ o en la App Salud Andalucía.

Una vez identificado el titular, se muestra un listado de sus beneficiarios menores de 16 años que le da acceso a sus certificados.

En algunas situaciones puede ser difícil obtener el certificado COVID-19 de menores a través de ClicSalud+ o de la App Salud Andalucía. Por ejemplo, cuando:

el menor no tiene registrado quién es su titular de Seguridad Social o no aparece en el listado de beneficiarios que espera el titular.

el titular no puede acceder a ClicSalud+ (por ejemplo, por no estar registrado en la Base de datos de personas usuarias).

el menor es su propio titular de Seguridad Social.

A través de ClicSalud+

Además de poder identificarse mediante certificado digital, DNie o Cl@ve. Clicsalud+ facilita el acceso al Certificado COVID Digital de la UE con un nuevo método de identificación Datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales. Este sistema, para mayor seguridad, requiere introducir en la página un código de acceso que se envía al teléfono móvil del ciudadano (vía SMS) para completar el proceso de autenticación.

Pasos a seguir para acceder a la información:

1.Una vez acceda a la página, pulse sobre Certificados COVID-19 y seleccione la alternativa de identificación denominada “Datos personales y verificación móvil”

2. Se requiere introducir la siguiente información:

Tarjeta sanitaria o Número de historia de salud de Andalucía (NUHSA).

Documento identificativo

Fecha de nacimiento

Teléfono móvil para verificación

Las personas mutualistas y privadas deben utilizar el acceso específico para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía, que no requiere ese dato para su identificación. Para acceder deben usar la opción para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía.

Es necesario que el móvil que indica conste como teléfono de contacto en la base de Datos del Servicio Andaluz de Salud. A ese teléfono se le enviará un código para completar el proceso de verificación de identidad. En caso necesario, puede obtener más información sobre cómo actualizar sus datos de contacto (incluyendo teléfono móvil) en el apartado Gestiones administrativas/ Cambio de datos personales.

3. Una vez en este apartado, las personas correctamente identificadas podrán acceder al certificado que les corresponda, así como a la de sus beneficiarios de Seguridad Social menores de 16 años.

Para las personas mutualistas y privadas que deseen usar esta opción pueden saber su Número Único de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA) consultando el apartado cómo conocer el NUHSA. También pueden acceder al enlace específico para personas sin tarjeta sanitaria que no es necesario la introducción de NUHSA (requiere los datos de fecha de nacimiento, número de documento identificativo y número de teléfono móvil).

A través de la aplicación móvil "Salud Andalucía"

La App 'Salud Andalucía' es la aplicación móvil de referencia institucional para todas las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud y está disponible de forma gratuita desde los mercados de aplicaciones.

En la pantalla de inicio de la aplicación aparecerá destacado un anuncio que dice ‘Certificados COVID-19', que facilitará su obtención.

Además de poder identificarse mediante certificado digital o Cl@ve para obtener el certificado, la App 'Salud Andalucía' facilita el acceso al Certificado COVID Digital de la UE con un nuevo método de identificación Datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales.

Las personas mutualistas y privadas que deseen utilizar la App Salud Andalucía para obtener su certificado pueden necesitar conocer su Número de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA), ya se utiliza para identificarse. Se describe cómo obtenerlo en el apartado Cómo conocer el NUHSA para mutualistas y privados.

Este sistema, para mayor seguridad, requiere introducir en la aplicación un código PIN que se envía al teléfono móvil del ciudadano (vía SMS o notificación a Salud Andalucía) para completar el proceso de autenticación. El teléfono móvil indicado debe estar registrado en la Base de Datos de personas usuarias para garantizar la seguridad.

Una vez que el ciudadano se ha autenticado en Salud Andalucía por alguno de los mecanismos disponibles, si cumple las condiciones de emisión de un Certificado COVID Digital de la UE podrá descargar un documento PDF acreditativo y obtener el código QR que permite la comprobación de la autenticidad de su certificado de vacunación por parte de terceros autorizados.

A través del Ministerio de Sanidad

De forma adicional, puede solicitar el certificado a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad si cumple con alguna de estas condiciones:

Se ha vacunado contra la COVID-19 en España.

Ha pasado la enfermedad y puede documentarlo con una prueba PCR con resultado positivo de hace más de 11 días.

Para la solicitud electrónica, deberá disponer de Certificado digital o Cl@ve permanente de doble factor (claves concertadas combinadas con mensaje enviado a su dispositivo móvil).

Solicitar través del Ministerio.

La página dispone de una guía de uso así como de respuestas a las preguntas más frecuentes.

En el centro de salud o mediante presentación electrónica de la solicitud

También puede obtener su Certificado COVID Digital de la UE en el centro de salud. Para realizar la solicitud en nombre de otra persona y ejercer la representación de la misma, es necesario cumplimentar el "Formulario de otorgamiento de la representación (365.48 KB)" y adjuntar la documentación que, según cada caso, se requiera.

Los profesionales de atención a la ciudadanía pueden facilitar el certificado sin necesidad de realizar una consulta médica o de enfermería.

Muchos de los centros disponen de cita previa para este tipo de gestiones, cita que se puede obtener a través de ClicSalud+, la App y el teléfono de Salud Responde mediante la opción "Gestiones Administrativas"

Por otra parte, las solicitudes pueden presentarse en cualquier registro oficial o mediante el uso de la Presentación Electrónica General de la Junta de Andalucía de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (645.16 KB).

Presentación y verificación de certificados Covid-19

Acceso de visitantes y acompañantes a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios residenciales

Las personas mayores de 12 años, visitantes y acompañantes de pacientes hospitalizados en centros sanitarios con internamiento o de personas residentes en centros sociosanitarios residenciales, podrán acceder a los mismos, ya sean centros de titularidad pública o privada, siempre que dispongan de un certificado emitido por el servicio público de salud o por un laboratorio autorizado, que acredite cualquiera de las siguientes circunstancias:

Que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la Covid-19. Que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas, en el caso de las PCR, y 48 horas, en el caso de los test de antígenos. Que se recuperaron de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses. Para ello, la persona deberá haber sido diagnosticada como caso confirmado de la Covid-19 hace 11 días o más, mediante una prueba PCR, y no es válido otro tipo de test.

La medida ha sido establecida en la Orden de 3 de diciembre de 2021, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se establece la medida preventiva de salud pública relativa al certificado Covid-19 o prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial, a la que se da publicidad en la Resolución de 7/12/2021. (212.04 KB)

Verificación de los certificados Covid

La App Salud Andalucía permite validar los certificado Covid en aquellos centros o establecimientos en que sea necesario. Incluye un lector de códigos QR a través del cual es posible verificar la validez del certificado Covid de la Unión Europea. La descarga de la aplicación es gratuita. Más información sobre la App Salud Andalucía y opciones de descarga.

El lector comprueba que el QR que leemos es correcto, es decir, que existe en el repositorio de certificados y revisa los datos para comprobar su autenticidad y caducidad. Cuando la aplicación certifica que los datos son correctos devuelve un 'ok' con los datos básicos del titular (nombre y fecha de nacimiento) para que la persona que lo valida pueda comprobar que se corresponden con la identidad de quien lo presenta. El 'ok' se muestra con un gran círculo verde con un check positivo dentro. En el caso de que no sea válido se presenta un círculo rojo con un aspa en el centro.

El dispositivo que lee el código no guarda la información, ya que solo es un mecanismo de comprobación que elimina el contenido una vez que termina la operación. Con este sistema se garantiza la validez de los certificados de una manera rápida y eficaz, preservando los datos de los usuarios.

Para acceder al lector solo hay que abrir la aplicación, pinchar en certificados Covid y verificación QR.

Fuente: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía