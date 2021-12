El PP lanza una campaña para denunciar "la Navidad más cara de la historia"

El Partido Popular de Málaga pondrá en marcha una campaña para denunciar que "la gestión o, más bien, la inacción continuada del Gobierno de Sánchez darán como resultado la Navidad más cara de la historia".



Este anuncio lo ha hecho el consejero de la Presidencia y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, antes de la celebración de la junta directiva del PP de Málaga, donde ha criticado que "el Ejecutivo socialista dará la campanada con la luz más cara de la historia y el combustible en máximos históricos".



Bendodo ha asegurado que "la campaña recoge doce efectos negativos de este Gobierno que notamos todos: las familias, las pymes y los autónomos, a quienes les esperan nuevas subidas de las cuotas en 2022".



"Un periodo navideño con el IPC más alto de los últimos 30 años, con el gas y la bombona más caros y con la cesta de la compra por las nubes", ha manifestado el dirigente popular, apuntando que "Sánchez será recordado por muchas cosas, casi ninguna buena, especialmente por meter la mano en el bolsillo de los españoles".



Ha señalado como propósitos de año nuevo del ejecutivo socialista "la obligación de pagar peajes por el uso de las autovías, una red de Cercanías de Málaga en pleno desmantelamiento y sin solución a la vista o el campo en peligro por la nueva Política Agraria Común (PAC)".



Bendodo ha reivindicado que, "frente a este despropósito de gestión socialista, el Gobierno andaluz continúa trabajando para generar empleo y riqueza en nuestra tierra", y ha recordado la creación de la agencia Trade, la Ley del Suelo (LISTA) y el tercer decreto de simplificación administrativa, que ha calificado como "una de las medidas más importantes de las últimas décadas en Andalucía".



Ha advertido a PSOE y Vox de que "no apoyar el decreto de simplificación administrativa es ponerle plomo en las alas a Andalucía; es ir a contramano y darle la espalda a los andaluces, porque se trata de un asunto vital para nuestra economía", ha aseverado.



"No podemos frenar el ritmo de las reformas y de crecimiento en Andalucía por los problemas del PSOE o porque Vox lleve meses con la pancarta electoral en la calle", ha afirmado, y ha incidido en que "Andalucía llevaba 37 años perdiendo trenes y oportunidades y ahora es su momento; los andaluces deben estar por encima de todo y de todos".



En la campaña presentada este sábado, los populares reprochan al Gobierno doce efectos negativos para los ciudadanos como consecuencia de su nefasta gestión, como son la subida de la luz, el incremento del gas y de la bombona, los peajes en las autovías, el aumento de precios de la cesta de la compra.



Así como que no se baje el IVA a servicios esenciales como las peluquerías, nuevas subidas en las cuotas de los autónomos, una España más insegura a consecuencia de la reforma de la Ley de Seguridad, el desmantelamiento del Cercanías de Málaga, la barra libre de suspensos por la reforma educativa, el campo en peligro como consecuencia de la nueva PAC y la amenaza de una huelga de transportes. E

TE RECOMENDAMOS