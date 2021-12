Espadas tacha a Moreno Bonilla de no dialogar ni de querer llegar a acuerdos

El candidato del PSOE a la Presidencia la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha acusado este sábado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de no dialogar ni de estar "dispuesto a llegar a acuerdos por el bien de los andaluces".



A su llegada al congreso provincial de los socialistas cordobeses, en el que se conformará el equipo de dirección de la nueva secretaria general, Rafi Crespín, Espadas señaló a los periodistas que Moreno Bonilla "claramente hace aguas en el proyecto del Gobierno andaluz", ya que después presentarse como "un presidente moderado empieza a mostrar a las claras" que el PSOE no se equivocaba en su oferta de diálogo para aprobar los presupuestos andaluces.



"No quiso llegar a ese acuerdo y hoy los centros de salud se están cerrando en Navidad porque no hay personal suficiente", subrayó Espadas, para quien "no se puede despedir sanitarios hace tan sólo dos meses y ahora estar buscando a la desesperada para conseguir dar el servicio que tiene que dar la sanidad pública andaluza".



Para el también secretario general del PSOE-A, "estamos viendo cómo las listas de espera siguen creciendo y, por tanto, estamos ya prácticamente la última comunidad en el tiempo de espera que necesita un ciudadano para que sea atendido", una situación que se da, enfatizó, sobre todo, en la atención primaria, que está "claramente está colapsada".



En relación al decreto ley de simplificación administrativa que se votarán en el Parlamento la próxima semana, Espadas ha avanzado que no contará con el apoyo de los socialistas si no se tramita como proyecto de ley.



A su juicio, "de nuevo, el Gobierno andaluz quiere llevar a cabo una reforma de enorme profundidad de normativas de procedimiento para agilizar en este caso el funcionamiento de la Administración andaluza" que afecta a ochenta normas y "no lo puede hacer sin la garantía jurídica y sin la participación seria y rigurosa de organizaciones sociales y agentes económicos,".



En opinión de Espadas, se trata de "un momento decisivo donde se está llevando a cabo y se van a llevar transformaciones clave en el territorio para conseguir modernizar la Administración y los sectores productivos".



Por ello, el líder de los socialistas andaluces reiteró que "la legislatura no está acabada" y que "le quedan muchas decisiones que tomar para que los andaluces no entremos en una situación de parálisis", aunque lo que, en su criterio, intenta el presidente de la Junta es "hacer balance de gestión", por lo que "las elecciones no deben ser en este caso un problema para los andaluces".



En todo caso, y "porque soy una persona de acuerdo, de diálogo que cree que la única manera de ser constructivo cuando se está en la oposición es ser capaz de acordar", Espadas ofreció "sentarse en una mesa a negociar" en el Parlamento andaluz la próxima semana.

