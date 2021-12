López Gil rompe con Ruiz Boix por inclumpir los acuerdos de Torremolinos

Fernando López Gil ha roto con Juan Carlos Ruiz Boix y no entrará en la Ejecutiva provincial después de que el nuevo secretario general le haya comunicado que no va a cumplir los acuerdos adoptados en el Congreso Regional.

López Gil ha tomado la decisión es tarde "profundamente apenado" porque "han sido muchos meses de trabajo" para alcanzar un pacto que ahora rechaza Ruiz Boix.

"No entiendo el motivo", ha reconocido, al tiempo que ha remarcado que "me ha ofrecido personalmente todos los sitios de la Ejecutiva, pero esto no es una cuestión de negociar que se sitúe uno en un sitio para dejar fuera a otros, sino que se cumpla lo acordado".

López Gil, que iba a trasladar la decisión tomada a su grupo, mantiene la puerta abierta, ha llamado a Ruiz Boix a la reflexión, "porque es bueno que afrontemos unidos los nuevos retos", pero ha admitido que considera "difícil" que el nuevo secretario provincial dé marcha atrás.

INFORMACIÓN publicó este jueves que Ruiz Boix había informado esta semana a destacados dirigentes socialistas que incumpliría los acuerdos adoptados en Torremolinos, en el cónclave en el que resultó elegido Juan Espadas como líder regional, consistentes en que el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, renunciaría a presentarse al proceso de primarias, despejando el camino al también primer edil de San Roque, a cambio de que lo incluyera como vicesecretario junto a Isabel Gómez, regidora de Ubrique, y que la nueva Ejecutiva estuviese integrada por el 46% de la corriente afín a la secretaria general saliente, Irene García.

Ruiz Boix habría roto el pacto al estar abocado a una situación de debilidad, ya que frente a ese 46% de partidarios de Irene García y el 30% correspondiente a López Gil, se quedaría con un apoyo directo de solo el 24%.

Otra de los motivos que han roto el partido a horas del congreso son las negociaciones entabladas al margen de López Gil por el nuevo secretario general con Juan Cornejo y Manuel Jiménez Barrios, que le han pedido que uno de los dos lo nombre miembro del Comité Director Regional.

Esta tarde, otro medio centenar de cargos orgánicos e institucionales del PSOE de Cádiz también se replantearon "la oportunidad y conveniencia de formar parte de la dirección " por el incumplimiento del pacto por parte del nuevo secretario provincial, pese a asumir el acuerdo con el propio Juan Espadas.

Asimismo, un sector importante de la militancia criticó al nuevo secretario general por "hurtar el debate" y "no respetar las normas de nuestro partido" al no ser convocados a los plenarios de las Organizaciones Sectoriales para la elección de delegados para el congreso provincial.