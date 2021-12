Juana Rivas pasará una Navidad "normal" con sus hijos en casa gracias a una pulsera

El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha interpretado como una nueva buena noticia que Instituciones Penitenciarias vaya a permitir a esta vecina de Maracena dormir en su vivienda bajo el control de un brazalete telemático, lo que le facilitará una Navidad "normal" con sus hijos.



En un comunicado, el equipo letrado de Juana Rivas ha interpretado como un nuevo avance la decisión de la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social (CIS) de Granada, que modificará desde el próximo miércoles la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta a esta vecina de Maracena.



Según Aránguez, la decisión de permitir a Juana Rivas dormir en su domicilio con un brazalete de control telemático le facilitará que pueda disfrutar de esta Navidad con sus hijos "después de unos meses muy duros".



La Junta de Tratamiento le aplicará el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, por lo que no tendrá que regresar al centro a dormir pero sí estar en su domicilio a partir de las 22.00 horas.



Juana Rivas, que fue condenada por sustracción de menores y recibió después un indulto parcial, podrá también desde este miércoles salir del CIS desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche para trabajar.



En cuanto se le instale la pulsera, para lo que aún no hay fecha, Rivas tendrá que acudir una vez a la semana al CIS, no podrá salir del área metropolitana de Granada sin solicitar un permiso previo y tendrá que estar localizable en todo momento con un teléfono móvil activo por si el personal penitenciario la requiere.

