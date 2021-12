Las exportaciones agroalimentarias crecen un 10,4 % hasta octubre

Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía alcanzaron los 10.142 millones en los primeros diez meses de 2021, su mejor registro histórico para un periodo enero-octubre desde que existen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento interanual del 10,4 %.



Así lo ha avanzado hoy la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo en Palos de la Frontera (Huelva), donde ha entregado las resoluciones de pagos de ayudas a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).



Crespo ha destacado que este dato pone de manifiesto que "estamos cumpliendo el objetivo", al tiempo que ha remarcado que "se hayan superado los 10.000 millones de euros en 10 meses, algo que no había sucedido en 15 años y que se debe a la importante labor del sector".



La consejera ha subrayado el papel de la provincia de Huelva en esa balanza comercial, ya que ha exportado en ese mismo período 1.374 millones, de los que 1.123 millones corresponden a la fresa y los frutos rojos.



Tras dar su "más sincera enhorabuena" al sector, la responsable de Agricultura y Ganadería de la Junta ha apostado por trabajar en las "posibilidades de comercialización" de cara al futuro.



En este punto ha recordado que la Junta de Andalucía ya ha adjudicado la Plataforma de Comercialización que comenzará a funcionar en la primavera de 2022 cuando se vuelquen en la misma los datos históricos de las distintas campañas de frutas y hortalizas para analizarlos, ver su evolución y "tomar decisiones conjuntas sobre la comercialización del futuro".



"Tenemos que comercializar mejor, somos agricultores, productores pero también comerciales; el campo que no es rentable y se pierde y, por tanto, no mejora la situación de la zona y, por ende, el mundo rural", ha apuntado.



En este terreno de la comercialización ha destacado la importancia de las ayudas a la integración o fusión de empresas para de "ganar competitividad estando más unidos".

