El PP espera que la "pinza" PSOE y Vox no vuelva a frenar la economía andaluza

La secretaria general del PP-A, Dolores López, ha expresado este viernes su deseo de que la "pinza" PSOE y Vox, que ya impidió la aprobación de los presupuestos para 2022, "no vuelva a frenar la economía andaluza" y les ha pedido "altura de miras" ante la próxima votación del decreto de simplificación administrativa.



En declaraciones a los periodistas en Huelva, López ha indicado que el decreto de simplificación "es una demanda de todos los sectores productivos a nivel andaluz y, además, convierte a Andalucía en pionera en el país en sacar un decreto que regula y elimina burocracia".



Ha recordado que el PSOE "ya recurrió y mantiene el recurso en el primer decreto de simplificación" y que "hemos visto cómo durante meses ha estado mareando la perdiz con los presupuestos para al final hacer una pinza con Vox y tumbar un proyecto tan importante para toda Andalucía".



Sobre Vox, ha dicho que confía en que se dé cuenta "de que no ha llegado aún el momento de levantar las pancartas electorales, que es el momento de arremangarse para ayudar a los andaluces".



"Le pido a los dos altura de miras porque la economía de Andalucía se vuelve a poner en juego el próximo miércoles con este decreto; espero que la pinza PSOE, por los líos internos que tienen y porque son una sucursal de Sánchez; y Vox por intereses electoralistas no paren un decreto que es un pilar fundamental para la revolución económica de Andalucía ", ha concluido.

TE RECOMENDAMOS