Moreno pide prudencia en Navidad para no tener que volver a las restricciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este viernes en pedir prudencia a la población, especialmente durante las fiestas de Navidad, para evitar tener que volver a las "restricciones" como consecuencia del aumento de los contagios por coronavirus en la sexta ola de la pandemia que se está produciendo.

En declaraciones a los periodistas durante su participación en el acto de colocación de la primera piedra del instituto de Enseñanza Secundaria Las Lagunas de Mijas (Málaga), Moreno ha señalado que ahora mismo "no está en la mesa" asumir restricciones pese al aumento de contagios en esta sexta ola de la pandemia, pero "si tenemos que asumirlas, las asumiremos", siguiendo el criterio de los expertos sanitarios, según ha apuntado.

Tras insistir en que su Gobierno no dudará a la hora de adoptar decisiones para proteger la salud de los ciudadanos, el presidente ha recordado, no obstante, que en este momento la ocupación de camas por enfermos de Covid se encuentra en un 3 por ciento, de manera que el aumento de contagios que se está produciendo no está teniendo una incidencia hospitalaria como la de otras olas, debido a la que la "vacuna está funcionando".

Ha recalcado que mientras el nivel de hospitalizados se mantenga en los actuales porcentajes, "no hará falta restricciones", pero en el momento en que esa cifra se supere, habrá que "llegar a restricciones", aunque ha confiado en que no se llegue a esa situación y que la ciudadanía sea prudente.

Para el presidente, hay dos opciones, o empezamos con restricciones otra vez o creamos ambientes seguros a través del pasaporte Covid. En este sentido, ha confiado en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sí autorice en esta ocasión, tras una segunda petición de la Junta, la exigencia del certificado Covid-19 de vacunación o prueba diagnóstica para el acceso al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento.

Ha manifestado que si el TSJA lo autoriza, en torno a 48 horas ya podría de ser aplicación, una vez publicada la orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y de ponerlo en conocimiento del sector, al que ha agradecido la "enorme responsabilidad" y la "madurez" que ha tenido al demandar la implantación de ese pasaporte Covid.

Sin duda, según el presidente, es importante garantizar "entornos seguros" en espacios de restauración y hostelería y ha animado a la población vacunada a que ya vaya descargándose su certificado Covid de cara a las navidades porque van a tener que presentarlo en restaurantes, locales de ocio o discotecas.

Ha defendido que ese pasaporte Covid "no es discriminatorio" porque hoy ya tiene facilidad para vacunarse todo el mundo que quiera.

Asimismo, Juanma Moreno ha insistido en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad abra un debate riguroso sobre el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, especialmente ante las aglomeraciones que se producen de ciudadanos en las calles en estas fechas navideñas. Hay altas concentraciones, según ha apuntado, de gente en determinados espacios de exterior donde ni se guarda la distancia de seguridad ni se usa mascarilla, lo que conlleva un "riesgo severo de contagio".