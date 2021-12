Ryanair dará mantenimiento a gran parte de su flota en su centro de Sevilla

El nuevo centro de mantenimiento de Ryanair que ha sido inaugurado este miércoles en los terrenos aledaños al Aeropuerto de Sevilla creará 500 puestos de trabajo para 2023 y prevé dar servicio a gran parte de la flota de aeronaves de la compañía, que aumentará a 600 para 2026.



Las instalaciones, que se han ido ampliando desde su apertura hace dos años, cuentan con 20.000 metros cuadrados, con equipamiento de última generación y con 5 bahías para prestar servicio a los aviones, según los datos que ha trasladado Ryanair.



El nuevo centro, inaugurado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, supone la mayor inversión de Ryanair en Andalucía y la creación de 250 puestos de trabajo, que llegarán a 500 en dos años, entre ingenieros, mecánicos y personal de apoyo.



La compañía y la Consejería de Empleo están trabajando también en diseñar cursos de formación profesional dual específicos "en función de las necesidades" de Ryanair y de esta zona aeronáutica, según ha dicho en su intervención el jefe del Ejecutivo andaluz.



Moreno ha subrayado el compromiso de la compañía con Andalucía y ha destacado el relevante papel del sector aeronáutico en la economía de la región, ya que aporta empleo de calidad, altamente cualificado, así como riqueza y la consolidación de la marca.



Ha calificado a Ryanair como "un aliado estratégico de la aeronáutica andaluza" y ha asegurado que el "ecosistema" del Aeropuerto de Sevilla "puede dar mucho más de sí", poniendo como ejemplo este nuevo hangar, que será "el segundo complejo industrial más grande" de Europa.



Ha recordado que Ryanair generó en 2019 más de un millar de puestos de trabajo en Andalucía y contribuyó "de forma muy destacada" al turismo con 127 rutas nacionales e internacionales.



Moreno ha garantizado el compromiso de su gobierno con el sector aeroespacial y ha puesto como ejemplo la primara estrategia para este sector, con 572 millones de inversión hasta 2027.



Ha defendido que Andalucía "no puede permitirse perder peso industrial", por lo que están "muy expectantes" al PERTE aeronáutico, para lo que se ha mostrado dispuesto a "colaborar estrechamente" en cogobernanza con el Ejecutivo central, ya que entiende que debe tener en cuenta la industria andaluza.



Por su parte, Wilson ha resaltado el "vínculo" de la empresa con Sevilla y con Andalucía, demostrado en este centro, el segundo de este tipo que tiene la compañía, y ha opinado que en un momento de pandemia como el actual tienen que hacer inversiones y mantener los empleos porque "el mundo va a volver a sus raíles".



Ha pedido al Gobierno central que, teniendo en cuenta que el tráfico en los aeropuertos se va a reducir en los próximos años, ponga en marcha incentivos para atraer a las aerolíneas, para que sus recursos se destinen a España, algo que es "muy importante no sólo para el turismo, también para la conectividad regional".



El dirigente de Ryanair, que ha valorado la medida de los ERTE para el mantenimiento del empleo durante la crisis, ha abogado por no dejar que caigan más aerolíneas sino trabajar "de forma conjunta" para que sigan inyectando dinero en la economía.



Ha recordado que Ryanair se ha convertido en la principal aerolínea con operaciones en España y seguirán en esa línea, no sólo en Andalucía, también en otras regiones.



Además, ha destacado la inversión de 22.000 millones de dólares en la adquisición de aviones con un 16 por ciento de reducción de combustible y menos ruidosos, unas inversiones que en su opinión deben ser recompensadas con tasas aeroportuarias reducidas.