Vox acusa al Gobierno andaluz de mantener a los "corruptos y enchufados"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado este miércoles al Gobierno del PP y Cs de "tomar el pelo" a los andaluces al seguir manteniendo en la llamada administración paralela a los "corruptos y enchufados" de los gobiernos socialistas.



Gavira se ha referido así en conferencia de prensa al proyecto de ley, que se debatirá esta tarde en el Pleno del Parlamento, por el que se creará la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE).



"Es la ley del macrochiringuito que ha montado el Gobierno andaluz, que hoy va a consumar la traición a todos los andaluces que en diciembre del 2018 pretendieron acabar con el cortijo socialista, con los chiringuitos", ha espetado.



En su opinión, lo que se somete a consideración del Parlamento es "seguir tomando el pelo a los andaluces haciendo una operación de 'marketing' al incluir cuatro chiringuitos en una agencia" pública.



"La próxima semana va a comenzar el serial de por qué el cambio no ha llegado a Andalucía, el primer episodio es el de hoy", ha subrayado el portavoz de Vox, que ha insistido en que es una "tomadura de pelo" que se proponga la creación de un ente que "va a seguir manteniendo a los corruptos y a todos los enchufados que los partidos ahora de gobierno denunciaron en la campaña" electoral.



Para Vox, la agencia TRADE "no es otra cosa que una alfombra gigantesca donde el PP y Ciudadanos van a meter las corruptelas y los chanchullos del PSOE", lo que ha tildado de "patético".



Frente a ello, ha asegurado que Vox "no va a cambiar de opinión" ante la "excusa" del Gobierno bipartito "para no echar a condenados por los ERE y a los enchufados, unas personas que no deben estar al servicio de los andaluces".



Por otra parte, ha criticado que el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se reuniera ayer con la secretaria general del CCOO de Andalucía, Nuria López, en la sede del sindicato, donde apeló al "diálogo social" y reivindicó que "un buen gobierno necesita unos agentes sociales activos, reivindicativos e implicados".



"La pregunta que nos hacemos es si el señor Bendodo le estaba preguntando (a Nuria López) a qué hora salía el autobús de CCOO para manifestarse en Cataluña y acompañar a todos los que quieren eliminar el castellano", ha ironizado Gavira antes de tildar de "patético, por no decir vergonzoso" que se reúna "con quienes pretenden que en una parte de España no se hable castellano".



Ha sostenido que el Gobierno de Juanma Moreno mantiene un "trato de favor" con los sindicatos para tratar de "conseguir una paz social que no va a conseguir porque esos sindicatos no defienden los intereses de la clase trabajadora".



"Los sindicatos no son amigos del señor Moreno por mucho que les privilegien y les den subvenciones, lo único que pretenden esos sindicatos es que les den un trato de favor", ha finalizado.

