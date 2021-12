La Redondela será la sede del Campeonato de Andalucía de Ciclocross

La entidad local autónoma de La Redondela, que pertenece al municipio onubense de Isla Cristina, será la responsable de celebrar el Campeonato de Andalucía de Ciclocross 2021. Lo hará el próximo domingo 12 de diciembre mediante el V Ciclocross Villa de La Redondela, una de las pruebas más destacadas del calendario ciclista local. Se trata de un evento de gran interés que viene a poner la guinda a un año en el que Andalucía se ha convertido en la capital del deporte europeo.

Características de la prueba

El CD Enchatera BTT y Ciclismo será el responsable de su organización. Para ello, tiene ya listo un apasionante circuito que rodeará el entorno de la urbanización Pinar de la Bota de La Redondela. En total, constará de 2,26 kilómetros de longitud y combinará a la perfección arena y asfalto, así como zonas técnicas y obstáculos. La prueba comenzará a las 10:00 horas el próximo 12 de diciembre.

Por su parte, la prueba se dividirá en tres mangas:

La primera dará comienzo a las 10:00 horas y tendrá como protagonistas a las categorías cadete masculina y a todas las femeninas.

Posteriormente, la segunda empezará a las 11:00 horas con la participación de todos los máster masculinos.

Finalmente, a las 12:00 horas, los ciclistas masculinos de las categorías junior, élite y sub23 se verán las caras sobre el circuito en lo que supondrá el final de la prueba.

A esto hay que sumar también que, por primera vez, el Campeonato de Andalucía de Ciclocross tendrá una categoría 'promesas', aunque sus participantes no optarán a ningún premio oficial. El objetivo es que los aficionados a la bicicleta de más corta edad (principiantes, alevines e infantiles) puedan disfrutar también del recorrido. La inscripción para ellos costará 5 € y deberán realizarla in situ en el lugar de celebración de la prueba antes de que dé comienzo.

El anuncio de la prueba ha coincidido en el tiempo con la designación de las sedes de la I Vuelta Ciclista a Andalucía / Ruta del Sol para mujeres y con la presentación del recorrido de la etapa que acabará en Alcalá la Real de la Vuelta Ciclista a Andalucía Masculina 2022. Ambos eventos son signos evidentes de que el deporte de la bicicleta goza de una excelente salud en Andalucía.

Otros datos de interés

Evidentemente, la mayoría de los participantes con opciones de ganar o, al menos, de disputar el campeonato ya tienen su bicicleta a punto con componentes de calidad. Sin embargo, las inscripciones saldrán a la venta el jueves 9 de diciembre a las 15:00 horas y deberán comprarse mediante un formulario web. Su precio será de 5 € para lo federados y de 15 € para los no federados. Conviene recordar que estos últimos no pueden optar a ser campeones de Andalucía. Tampoco aquellos que no cuenten con nacionalidad española.

Además, la recogida del chip y del dorsal se llevará a cabo el mismo día en el que se celebra el campeonato. Esto obligará a los participantes a llegar a La Redondela un buen rato antes de que comience. El horario para coger ambos elementos, lo cual debe hacerse siempre aportando el DNI y una copia de la inscripción, será de 8:30 a 9:30 horas. En la normativa del campeonato aparece toda esta información, así como las especificaciones técnicas de las bicicletas que pueden usarse durante la prueba.

Premios a repartir entre los primeros clasificados

Según ha informado el CD Enchatera BTT y Ciclismo, el vencedor del Campeonato de Andalucía de Ciclocross recibirá un maillot conmemorativo y una medalla. También habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría.

Asimismo, se entregará un trofeo a los cinco primeros clasificados de cada categoría sin importar si optan a ganar el campeonato o no por no estar federados y/o no contar con la nacionalidad española.

En definitiva, el Campeonato de Andalucía de Ciclocross que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en La Redondela, Huelva, es una de las fechas marcadas en rojo dentro del calendario de todos los amantes de la bicicleta dentro de nuestra comunidad autónoma. Es un evento en el que se concentrará lo más granado de este deporte a nivel regional y que se celebrará sobre un circuito pensado única y exclusivamente para dar espectáculo.