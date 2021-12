Todo listo para la llegada de la vacuna infantil contra el Covid: así será en Andalucía

Las comunidades autónomas ya tienen todo listo para comenzar este miércoles a administrar la vacuna pediátrica contra la covid y lo harán mayoritariamente en centros de salud y puntos habilitados, vacunódromos y hospitales; solo cinco autonomías se han decantado por vacunar también en los colegios.



Se trata de la Comunidad Valenciana y La Rioja, que han decidido vacunar en los centros escolares, opción también "preferente" en Extremadura. Castilla-La Mancha se prepara para una combinación mixta en colegios y centros de salud mientras que Andalucía prefiere el centro de salud, pero recurrirá a los colegios en las zonas rurales. Canarias no descarta habilitar más adelante algún punto en centros educativos si lo ve necesario.



Sin embargo, esta opción de llevar la vacunación a la escuela ha sido totalmente descartada por otras cinco autonomías (Cataluña, Asturias, Baleares, Navarra y Murcia) mientras que Madrid vacunará a los niños en alguno de los 25 hospitales públicos de la región, Castilla y León en los vacunódromos, Galicia en los centros de vacunación masiva y Ceuta habilitará su Ayuntamiento.



Preparadas ya las comunidades, este lunes llega a España la primera remesa de 1,3 millones de vacunas pediátricas de Pfizer para niños de 5 a 11 años.



Nada más tenerlas, el Ministerio de Sanidad las distribuirá entre las autonomías de acuerdo con su población diana. Los primeros en vacunar serán los niños en riesgo y los mayores (10 y 11 años)



Los viales para los niños tendrán el tapón naranja para distinguirlos de los de los adultos y a diferencia de los mayores, la fórmula pediátrica se reduce a 10 microgramos, un tercio de la normal, y no requiere disolución.



Tras este primer envío, en enero se espera otro de 2 millones, con las que se podrían cubrir las primeras dosis de los menores de 5 a 11 años, que superan los 3,2 millones en toda España.



El antídoto pediátrico contra la covid de Pfizer llega avalado por la Agencia Europea del Medicamento que concluyó que, aunque los niños de 5 a 11 años cursan la enfermedad de modo leve o asintomático, los beneficios de vacunarles superan a los riesgos.



En los ensayos, la vacuna demostró una efectividad del 90,7 % en la prevención de la covid-19 sintomática. A los niños también se les dará dos pinchazos, aunque separados no por 21 días sino por ocho semanas, a propuesta de los expertos de la ponencia de vacunas.



Tras hacerse pública la fecha de la llegada de las vacunas, cada comunidad ha ido perfilando su protocolo. Esta es la información recaba por Efe en las distintas consejerías de salud:



ANDALUCÍA



Andalucía comenzará a vacunar a los niños a partir del día 15 y "de forma preferente" lo hará en los centros de salud por las tardes y fines de semana, y en colegios en las zonas rurales.



Desde el día 13 se podrá pedir cita en los centros de salud y en los colegios se coordinará a través de las enfermeras escolares. Además se contará con ocho unidades móviles habilitadas para la vacunación.



El Gobierno andaluz entiende que no es necesario recurrir a los vacudrónomos, ya que hay capacidad suficiente en los centro de salud en horario de tarde y fin de semana para facilitar que los padres lleven a sus hijos.



ARAGÓN



El Gobierno de Aragón abre este lunes la autocita para que reciban la vacunación los niños nacidos en 2010, 2011 y 2012.



La vacuna se administrará en los centros de salud y lugares específicos establecidos, y en las áreas rurales se ha consensuado una estrategia con los servicios sanitarios para hacerlo de la manera que les resulte más adecuada.



El proceso se realizará en horario de tarde durante el periodo escolar y se ampliará a horario de mañana en vacaciones navideñas.



ASTURIAS



El Servicio de Salud del Principado ha descartado administrar en los colegios la dosis contra el coronavirus a los menores y ha optado por centros de salud y puntos de vacunación a los que serán convocados vía telefónica.



Según el Gobierno asturiano, la vacunación de los 47.000 menores podría realizarse "perfectamente en una semana", pero ha advertido de la dificultad de llevarlo a cabo en este tiempo al coincidir con periodo vacacional.



BALEARES



La conselleria de Salud informará este lunes sobre el proceso de vacunación de los menores que se prevé arranque el miércoles, si bien descarta totalmente los centros educativos como puntos de inmunización.



La campaña abarca a los 83.000 menores de las islas entre 5 y 11 años. Los primeros en inocularse serán los niños con enfermedades graves y el grupo de 9 a 11 años.



CANARIAS



Canarias recibe este lunes 54.000 dosis de la vacuna pediátrica. En principio, la vacunación de los niños se hará en vacudrónomos y en centros de salud, pero no se descarta habilitar más adelante algún punto en centros educativos si se considera necesario.



En Canarias hay casi 137.000 niños en la franja de edad de 5 a 11 años. Sus familias podrán pedir cita por teléfono o a través de aplicación para móviles habilitada por el Servicio Canario de la Salud.



CANTABRIA



El Servicio Cántabro de Salud (SCS) prevé comenzar la vacunación el 15 de diciembre. El planteamiento que baraja es inocular en algunos centros de salud, mediante autocita, por la tarde y los fines de semana.



Según ha explicado la Consejería de Sanidad, el operativo se proyecta así inicialmente, sin perjuicio de que pueda ir adaptándose a las circunstancias que surjan conforme avance la vacunación.



CASTILLA-LA MANCHA



En esta comunidad, la vacunación de los niños se realizará a partir del 15 tanto en centros educativos, mediante unidades móviles con pediatría, como en centros de salud o puntos de vacunación.



No obstante, el Gobierno regional contempla que la mayoría de los menores sean vacunados en los centros de salud y puntos de vacunación, teniendo en cuenta que están próximas las vacaciones de Navidad. Se prevé recibir unas 60.000 dosis en un primer envío para atender a una población de 145.000 niños.



Está previsto comenzar con los más mayores, 10 y 11 años, y probablemente también con los de 9. Las citas para las vacunas llegarán a los progenitores a través de un mensaje en el móvil.



CASTILLA Y LEÓN



La Consejería de Sanidad ha optado por afrontar este proceso en los 'vacunódromos' utilizados en los procesos con adultos, aunque también serán llamados para administrar dosis en algunos centros de salud.



Como ocurre con otros procesos sanitarios, los menores deberán acudir acompañados de una persona adulta, preferiblemente alguno de sus progenitores, ya que de no ser uno de ellos deberán contar con la autorización paterna firmada.



CATALUÑA



Cataluña seguirá el mismo sistema que con los adultos. La Generalitat abrirá citas en la web para iniciar la vacunación de los niños el día 15 en puntos ya existentes como pabellones, polideportivos, centros de Atención Primaria y hospitales con líneas pediátricas, pero no en escuelas, ya que consideran que al tratarse de niños tan pequeños es mejor que estén acompañados de sus progenitores en los puntos de inmunización.



Los padres podrán pedir cita en la web y bastará con acreditar el parentesco cuando lleguen al punto de vacunación con su hijo; si los menores van acompañados de otros familiares, estos deberán cumplimentar una hoja de consentimiento informado.



COMUNIDAD VALENCIANA



La conselleria de Sanidad empezará a vacunar contra el coronavirus el próximo 15 en los colegios, en horario lectivo y previa autorización de los padres.



Se comenzará por los colegios de educación especial y por los menores inmunodeprimidos y, posteriormente, seguirá un orden de edad, comenzando por los menores de 11, 10 y 9 años. Después se irá descendiendo hasta completar la vacunación de los 330.000 niños de 5 a 11 años de la Comunidad Valenciana. Este lunes se recibirán 150.000 dosis pediátricas de Pfizer.



EXTREMADURA



La vacunación de los niños comenzará el día 15 y se hará "preferentemente" en los colegios, con un consentimiento informado por parte de los padres, según el vicepresidente segundo y consejero del ramo, José María Vergeles, que ha dicho que fuera de ellos debe ser una "excepción".



El objetivo, es vacunar a los niños de 11, 10 y 9 años antes del día 22 con las 30.000 dosis que recibirá Extremadura.



GALICIA



Galicia recibirá en el primer envío de vacunas infantiles contra la covid-19 un total de 60.000 dosis que administrará entre el 15 y el 18 de diciembre a niños de 9 a 11 años, lo que supone casi la mitad del total de menores que se empezarán a vacunar este mes.



La vacunación se iniciará el lunes por la tarde y seguirá en ese mismo horario los días 16 y 17, mientras que el sábado 18 la administración de dosis se hará mañana y tarde, de forma que en esta jornada se terminará la inmunización de los niños hasta 9 años.



Se llevará a cabo en los centros de vacunación masiva ya habilitados para mayores y los padres deberán entregar un consentimiento informado, al igual que ocurrió con los adolescentes de menos de 16 años.



MADRID



La Comunidad de Madrid abrirá este martes 14 el sistema de autocita para comenzar a vacunar desde el día siguiente a los niños de 5 a 11 años en veinticinco hospitales públicos de la región, en grupos de edad de mayor a menor.



En una primera fase se dará prioridad a los niños de 11, 10 y 9 años, pero si en una misma unidad familiar hay hermanos menores podrán acudir juntos y solo será necesario pedir una única cita para inocular a la vez a todos los hermanos.



Para obtener la autocita, las familias solo deberán introducir en el sistema el código de identificación personal automático (Cipa) que figura en la tarjeta sanitaria, así como el nombre y primer apellido del menor y su fecha de nacimiento. Si el adulto que acompaña al menor no es el responsable legal tendrá que presentar una autorización firmada por el padre, madre o tutor.



MURCIA



Murcia habilitará puntos de vacunación masiva en grandes ciudades y descarta vacunar en los colegios. Según la consejería de Sanidad, es más ágil optar por los puntos de vacunación ya que asegura que los niños vayan acompañados de los padres y, por tanto, el consentimiento.



La comunidad habilitará próximamente la cita web para el grupo de 8 a 11 años.



NAVARRA



En Navarra la vacunación dará el pistoletazo de salida en las zonas rurales y al día siguiente en Pamplona y comarca. En todos los casos se prevé que sea fuera del ámbito escolar. Se empezará con los niños de mayor edad y con los que presentan situaciones especiales y en la capital se aprovechará el punto de vacunación instalado en el Seminario.



PAÍS VASCO



La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha indicado que los primeros viales de la vacuna contra covid para niños de entre 5 y 11 años llegarán a Euskadi el 14 de diciembre y a partir del 15 se pondrá en marcha la vacunación en los centros de salud.



Las familias deberán recibir un SMS del Servicio Vasco de Salud para solicitar cita. La administración de vacunas se realizará de manera progresiva desde los 11 años para abajo en función del número de dosis disponibles.



LA RIOJA



La vacunación frente a la covid-19 de los 22.000 niños riojanos de entre 5 y 11 años se hará en los centros escolares desde el día 15 y continuará en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) durante las vacaciones de Navidad.



Según el Gobierno riojano, se espera que los niños tengan una dosis inoculada antes de la primera quincena de febrero, y la previsión es completar la segunda dosis ocho semanas después de la primera.



La ponencia de vacunas trabaja en los detalles del consentimiento que tienen que firmar los padres, una carta que se distribuirá desde los centros escolares a partir de la próxima semana y en la web del Gobierno riojano.



CEUTA



El Gobierno ceutí ha informado de que los 8.129 menores con edades comprendidas entre los 5 y 11 años serán vacunados a partir del día 15 en horario de tarde y en el Ayuntamiento.



Hasta el 22 de diciembre -día previsto para las vacaciones escolares- la vacunación se realizará en horario de tarde para no interferir en las clases y a partir de ese día también por las mañanas.



Además, se vacunará los fines de semana para la conciliación familiar. Los menores tendrán que ir acompañados y llevar un consentimiento firmado.



MELILLA



Melilla vacunará a los niños en el Hospital Comarcal entre el miércoles 15 y el jueves, 23. La vacunación se hará por las tardes, sin cita previa pero reservando un día concreto para cada edad, empezando por los que tienen 11 años y siguiendo en orden descendente.



Los menores deberán ir acompañados de sus padres o tutores y aportar un consentimiento firmado. Melilla, que cuenta con un censo de casi 8.500 menores de entre 5 y 11 años, recibirá 6.000 dosis en la primera remesa.

