Juana Rivas se querellará contra el juez por relacionarla con supuestos abusos

El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha anunciado este viernes que presentará una querella contra el juez Manuel Piñar por posible prevaricación judicial y calumnias al considerar que ha acusado a esta vecina de Maracena de permitir posibles abusos sexuales contra sus hijos.



El anuncio se produce después de que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada haya desestimado, en contra de la postura de las acusaciones pública y particular, la petición de la defensa de suspender la pena de prisión que mantiene a Rivas en un centro penitenciario una vez que fue indultada de forma parcial.



A través de un comunicado, Aránguez ha lamentado que el juez Piñar haya basado su decisión de mantener encarcelada a Rivas -quien fue condenada de manera firme por sustracción de menores- en lo que considera "tres mentiras": falta de arrepentimiento, que intentara repetir su conducta en Italia y que represente un peligro para sus hijos.



El letrado ha recordado que Rivas ha manifestado por escrito su arrepentimiento en múltiples documentos firmados por ella y que constan en el procedimiento, tanto en la petición de indulto como en las solicitudes de tercer grado penitenciario.



Además, ha afirmado públicamente que cometió un error y que no lo volvería hacer, aunque solo quisiera en su día proteger a sus hijos, ha recordado el abogado, quien también ha explicado que es "absolutamente falso" que Juana intentara repetir su conducta en Italia.



"No existe ni ha existido nunca ningún procedimiento contra Juana en Italia ni por este ni por ningún otro delito", ha añadido.



Finalmente, ha considerado que el último motivo alegado es "increíble y abyecto", en la medida en que el juez alude al "peligro" que supondría para los menores la plena libertad de la madre, de acuerdo a datos obrantes en la causa, que arrojarían indicios de abusos sexuales a uno de ellos cuando estaban bajo su custodia.



"Acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro mas enérgico reproche", ha sentenciado Aránguez, quien ha anunciado por ello una querella por prevaricación judicial y calumnias contra el juez.



El abogado también ha recordado que Juana Rivas denunció y sigue denunciando los malos tratos y violencia de género que sufrió ella y sus hijos.



"La Justicia sigue desatendiendo esa circunstancia a pesar de que nadie se ha querellado nunca contra ella por delito de acusación y denuncia falsa", ha concluido.



Por su parte, Enrique Zambrano, abogado de Franceso Arcuri -expareja de Juana Rivas y padre de sus dos hijos-, ha explicado a Efe que el auto dictado por el Juzgo de lo Penal 1, que ha calificado de delicado, demuestra la "coherencia" mantenida por Piñar desde el inicio del proceso.



Ha recordado además que concuerda con los argumentos que aportó esta representación para oponerse a la suspensión de la pena tras el indulto parcial.

TE RECOMENDAMOS