Fran Carrillo depositará ante notario el dinero que le reclama Cs

El aspirante a las primarias de Cs para la candidatura a la Presidencia de la Junta Fran Carrillo depositará ante notario hoy el dinero que se le reclama por sus percepciones por cargo público, aunque rechaza que sea una deuda ya que el partido las declara como donación, con lo cual es "un acto voluntario".



Carrillo ha señalado a Efe que en ningún momento se le ha notificado nada sobre la supuesta deuda y que su única obligación para poder optar para presentar a las primarias es estar al día de su cuota como afiliado, situación en la que se encuentra, según ha asegurado.



"A mí lo que me han reclamado es un impuesto revolucionario para presentarme y lo han hecho con nocturnidad y alevosía, chantajeándome e intentando extorsionarme, con la palabras como 'tienes veinticuatro horas para pagar o no te dejamos presentarte' y, aún así, lo voy a pagar", ha aseverado.



El diputado regional por Córdoba, que en julio pasado fue separado de la dirección del grupo parlamentario, ha recalcado que va a pagar y a ganar las primarias, al tiempo que ha añadido que valora la posibilidad de iniciar acciones penales por los hechos que han sucedido "contra mis derechos".



También ha requerido que se demuestre que "el candidato oficial (en alusión al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín) ha pagado todas sus cuotas, las que a mí me reclaman como cargo público, desde 2015, porque entonces estarían amañando las primarias".

