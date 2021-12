Once afiliados presentan candidatura a las primarias exprés de Ciudadanos

Un total de once afiliados han presentado su candidatura a las primarias de Ciudadanos (Cs) para elegir al candidato a presidir la Junta de Andalucía, entre ellos el diputado autonómico Fran Carrillo, que ha sido de momento inadmitido por no encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones económicas.



El plazo para la presentación de candidaturas concluyó este jueves a las 21.00 horas y la Comisión de Garantías ha validado nueve de las once presentadas, entre ellas las de el coordinador andaluz y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, la de la dirigente de Renovadores Carmen Almagro y la de la onubense Elena Bago, adversaria de Marín en las primarias que celebró la formación naranja para las elecciones autonómicas de 2018.



Sin embargo, la Comisión de Garantías de Ciudadanos ha dejado en situación provisional de inadmitido al diputado andaluz por Córdoba Fran Carrillo por no estar al corriente de pago en los términos que recogen los estatutos, aportaciones a las que estaría obligado por ser un cargo público.



"La dirección nacional de Ciudadanos está incurriendo en conductas denunciables. Tendrán noticias mías", ha asegurado Carrillo en cuenta personal de Twitter.



El diputado sostiene también que no entrará en el "juego sucio ni en la política barriobajera que algunos pretenden" y precisa que "al contrario" su candidatura será de "propuesta y de suma".



También ha quedado inadmitida la candidatura de José Antonio Pérez Ávila por ostentar la condición de responsable de redes en una agrupación de ámbito municipal superior a 50.000 habitantes.



La Comisión de Garantías ha abierto un plazo de 24 horas para que los candidatos provisionalmente inadmitidos puedan subsanar la causa de su exclusión, que concluirá a las 22.00 horas de este viernes.



Proclamados los candidatos, la campaña se desarrollará hasta el próximo domingo.



El proceso de votación de primarias se abrirá el lunes 13 a las 08.00 horas y en él podrán ejercer su derecho a voto un total de 2.589 afiliados de forma telemática hasta el martes 14 a las 20.00 horas.

TE RECOMENDAMOS