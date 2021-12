El PSOE alerta del colapso sanitario y pide a Moreno que se centre en lo urgente

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha alertado del colapso sanitario andaluz ocasionado por la fuga de sanitarios y el aumento de la tasa covid y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se centre en lo urgente y deje el cálculo electoral.



Márquez ha destacado que el nuevo incremento de los contagios por coronavirus y la salida de Andalucía de sanitarios ha dibujado un escenario de "absoluto colapso" y ha exigido a Moreno que explique en sede parlamentaria cómo responder a las demandas de los profesionales.



La portavoz adjunta del PSOE ha incidido en que la fuga de sanitarios, que han abandonado Andalucía para trabajar en comunidades con contratos más duraderos o mejor remunerados, ha provocado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) esté realizando llamadas de urgencia de la bolsa de contratación.



"Las cifras suben mientras el Gobierno está pensando en otra cosa", ha lamentado la socialista, que ha calificado de preocupante que la tasa covid supere los 143 positivos por cada 100.000 habitantes.



Según Márquez, la presión hospitalaria se ha complicado, los sanitarios se sienten desbordados y aún hay que sumar la administración de parte de la vacuna de gripe y la del coronavirus para los menores de doce años.



Sobre el pasaporte covid para entrar a centros sanitarios y sociosanitarios y el recurso anunciado por Vox, la socialista ha considerado que la situación es el resultado de que la Junta no haya hecho bien sus deberes.



Ha pedido a Moreno que esté "a lo importante, a lo urgente", y deje las calculadoras y los líos internos.



Por otro lado, Márquez no ha querido entrar en la convocatoria de primarias de Cs, aunque como parte del gobierno andaluz sí ha pedido al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que piense en los andaluces y no en sus intereses personales.

