Las escuelas taurinas andaluzas se reivindican como escuelas de vida

El rechazo a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 por parte de PSOE y Vox dejan en el aire, entre otras, la subvención de 230.000 euros del próximo año a la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero. Así lo declaró el pasado jueves en comisión parlamentaria el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, preguntado al respecto por María del Mar Hormigo, diputada autonómica de Ciudadanos, quien también expresó su temor por el impacto del Covid.

“Estos dos partidos tendrán que explicar el bloqueo. Nuestro compromiso, en cualquier caso -remarcó Bendodo-, es seguir promocionando estas escuelas de vida”.

Eduardo Ordóñez, presidente de la asociación, destaca la importancia de contar con fondos para el fomento de la cultura taurina. Con 28 escuelas por toda Andalucía, ocho de ellas en la provincia de Cádiz, y 530 alumnos, se felicita por la labor que hacen los docentes para dar formación y, también, educar en valores.

Además, destaca el impacto socioeconómico de la actividad. Solo en 2020, se organizaron seis becerradas y trece novilladas sin picadores en clases prácticas, lidiando ejemplares de 16 ganaderías.

No hay duda, destaca Ordóñez, que hay afición. El acuerdo con la Junta incluye la retransmisión de una decena de festejos, que han sumado 1,6 millones de espectadores de media y un share del 12%.

En 23 años, concluye, hasta 69 jóvenes formados en las escuelas taurinas llegaron a matador de toros, entre ellos, Roca Rey o Sebastián Castella.

Sin embargo, el movimiento antitaurino, “que está muy bien organizado”, gana terreno. El año pasado colaboraron 18 ayuntamientos y empresas con la asociación, pero hay casos en los que, o se han reducido las aportaciones municipales o simple y llanamente han desaparecido.

El primer caso se da en San Fernando, donde se ubica la segunda escuela más antigua de la provincia, solo por detrás de la de Algeciras. El responsable de la misma, Antonio Pérez, explica que el Gobierno local aporta una ayuda de 3.000 euros, pero solo en gastos sumaba ya 4.800 en noviembre. Hasta este mandato disponía de 21.000. Ahora, “no me llega”, lamenta. Otro ejercicio más, le tocará poner dinero.

Con catorce jóvenes formándose, Pérez recuerda que, “antes, uno que tuviera condiciones podía topar con un apoderado o con gente que te ayudaba”, pero ahora solo puedes despuntar como integrante de una escuela. Y la isleña ya ha dado figuras como las de David Galván o Chamaqui.

En Jerez, el problema es grave porque ilustra el segundo caso, en el que la autoridad municipal se borra. Con la plaza portátil cerrada a cal y canto desde hace cuatro años, sin clases prácticas (el propio Ordóñez está en Ubrique y alumnos como Javier Peregrino se forman en otras localidades como San Fernando), el Ayuntamiento no da luz verde al proyecto presentado por Rafael Valenzuela, presidente de la Fundación Cultura Taurina, pese a que tiene un coste cero.

La entidad solo precisa de las instalaciones. “Guste o no guste, la tauromaquia es una actividad legal”, subraya sin ocultar su enfado con la administración. Pendientes del recurso contencioso-administrativo, lamenta “que no solo no nos responden sino que tampoco aceptan reunirse”.

Valenzuela admite que no lo esperaba del PSOE, al que recuerda que desdeña todo lo que puede aportar la tauromaquia social y económicamente por tan poco.