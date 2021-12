Juan Marín defiende la limpieza del proceso de primarias en Ciudadanos Andalucía

El coordinador autonómico de Ciudadanos, Juan Marín, ha defendido hoy la limpieza del proceso de primarias para elegir al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, ya que está regulado en los estatutos de su partido y es una decisión de la dirección nacional.



En una entrevista en Canal Sur Radio, Marín ha respondido a las críticas del diputado y coordinador por Córdoba Fran Carrillo, que se presenta también a las primarias de Ciudadanos, al afirmar que la decisión de convocar las primarias, que se anunció este martes y se resolverán en una semana, ha sido de la ejecutiva nacional y de su presidenta, Inés Arrimadas.



También ha explicado que los plazos y los tiempos están regulados en los estatutos de Ciudadanos y la votación telemática, y ha asegurado que, si esa decisión le hubiera correspondido a él, se habrían celebrado el pasado verano.



"Hay que tener preparados los cabezas de lista para optar a la presidencia de la Junta porque 2022 es un año electoral", ha remarcado el líder de Ciudadanos en Andalucía, quien ha confirmado presentará a lo largo de esta jornada su candidatura a las primarias para ser candidato a la presidencia de la Junta y cuyo plazo acaba hoy.



Ha asegurado que desconoce el censo de los militantes porque es una información de la que solo dispone la secretaría de organización de Ciudadanos y tampoco sabe de los más de 4.000 cuántos podrán votar porque tiene que estar al corriente de pago y no tener expedientes abiertos, entre otras cuestiones.



Por ello, ha incidido en que no va a criticar su partido por la fórmula regulada en estatutos para este proceso de primarias, que es la misma que rigió cuando él se presentó también en 2015 y en 2018, y a la que se puede presentar cualquier militante con un plazo de 48 horas para presentar candidatura, cinco días de reflexión y uno o dos días de votación telemática auditada por una empresa externa.



Tras aplaudir y valorar la decisión de Fran Carrillo y de la militante Carmen Almagro para optar a las primarias de Ciudadanos, ha dejado claro que "está vacunado contra la guerra interna" y ha avisado de que no va a caer en la "política sucia, rancia y barriobajera" en su campaña para explicar a los afiliados su candidatura.

