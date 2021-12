El PP enfría una posible coalición en Andalucía con Cs, que pliega velas

Ciudadanos se abrió la pasada semana a la posibilidad de concurrir en coalición con el PP a las andaluzas, como sugirió Inés Arrimadas en Sevilla, pero este lunes fuentes naranjas han asegurado que no hay nada sobre la mesa, después de que los populares hayan desinflado la posibilidad de presentarse juntos.



Si Arrimadas en su visita a Sevilla el pasado 4 de diciembre abría la puerta a una posible alianza electoral con el fin de reeditar el Gobierno andaluz, hoy ha reconocido que es un tema que no ha hablado con Pablo Casado, evitando pronunciarse sobre esta opción electoral e insistiendo en que la única coalición que ha demostrado que funciona "es la del PSOE y Vox, que está torpedeando la acción de un gobierno que es bueno".



Lo ha dicho en el Congreso, donde asiste a los actos conmemorativos por el 43 aniversario de la Constitución y donde otras voces del PP han enfriado este posible pacto electoral para las elecciones andaluzas del año que viene.



Es más, fuentes populares han subrayado que la fórmula electoral es el PP y han recordado que Ciudadanos traicionó su confianza en Murcia y en Madrid.



Una traición que ha traído igualmente a colación el presidente de Murcia, Fernando López Miras, al señalar también en el Congreso que el partido de Arrimadas "con nocturnidad y alevosía" y en el peor momento de la pandemia, firmó una moción de censura con el PSOE para desestabilizar el gobierno que tenían ambas fuerzas y entregar el poder a la izquierda.



"Ciudadanos es todo menos fiable y la única forma de garantizar un gobierno del PP y que no gobierne Pedro Sánchez es votando únicamente al PP".



Fuentes de Cs, han asegurado que mantienen su estrategia de coaliciones donde sea viable, al referirse a sus intentos de hacerlo en Galicia o Cataluña, pero que en este momento no hay nada y tampoco significa que vaya a materializarse esta posibilidad.



Sobre esa eventual alianza que buscaría impedir también que Vox entrara en la Junta, la portavoz adjunta de la formación en el Congreso, Macarena Olona, se ha limitado a afirmar que esta maniobra naranja demuestra la "poca confianza" que tienen en sus candidaturas y que, en todo caso, esto no afecta a su partido. "Concurrimos en toda España con mucha tranquilidad".

