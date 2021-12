Juanma Moreno insta a celebrar la Constitución "con orgullo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este lunes a celebrar el Día de la Constitución "con sentimiento de orgullo" y a alcanzar metas de desarrollo aún más altas "con la seguridad de que somos un gran país y con la alegría de saber que seguimos y seguiremos recorriendo juntos este camino".

El 6 de Diciembre no es un día festivo más, es el día en el que los españoles celebramos la fiesta de la libertad, de la reconciliación y de la esperanza", resalta Moreno en un comunicado, en el que destaca que hace 43 años, cuando se ratificó en referéndum la carta magna, "los españoles dijimos alto y claro que queríamos recorrer juntos el camino hacia una España mejor, más próspera y líder en el mundo".

"Nuestra Constitución como marco de convivencia nos ha proporcionado el periodo de mayor estabilidad y progreso de nuestra historia, pero, sin embargo, la senda no está siendo fácil", añade.

En este sentido, asevera que a lo largo de estas cuatro décadas el país se ha encontrado con obstáculos duros, como el sobrevenido con la pandemia de la Covid-19 y con otros que "han sido y son producto de la estrechez de miras de algunos que no ven más allá de su propio egoísmo soberanista, pese a que el mundo camina en otra dirección marcada hacia espacios comunes de diálogo e intercambio".

Moreno señala que esas amenazas se ciernen a través de quienes, aprovechando sus alianzas con el Gobierno de la nación, "pretenden romper ese marco de convivencia", unas amenazas que, según ha dicho, "contenemos con la unidad de todos a través de ese gran proyecto común y compartido que es España".

De este modo, subraya que, a pesar de ello, "debemos estar satisfechos porque nuestro país ha dado pasos de gigante en este tiempo, avanzando, siendo vanguardia en la investigación y el ejemplo para muchos países que buscan el progreso y la estabilidad".

Así, destaca que muestra de ello es que España ha sido líder en la vacunación frente a la pandemia con "una amplia mayoría de ciudadanos" responsables y comprometidos con el bienestar de los suyos y de la sociedad. Además, resalta el "enorme esfuerzo" que desde el Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos se ha hecho "para garantizar y reforzar los servicios públicos, teniendo la sanidad como prioridad y trabajando sin descanso para volver a la senda de la recuperación y la reactivación económica".

Finalmente, apostilla que desde Andalucía se ha aportado esfuerzo, talento, prosperidad y empuje a la España que votó la Constitución en el 78. "Nos sentimos orgullosos, pero no somos conformistas. No vamos a permitir que las amenazas del proyecto común de España deriven en privilegios de aquellos que precisamente desoyen el mandato constitucional. Desde el gobierno andaluz vamos a mantenernos firmes en esa posición porque no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que ningún otro español", ha concluido.

