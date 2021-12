Andalucía, un laboratorio arriesgado para la plataforma de Yolanda Díaz

Con una acotación ya más concreta de las elecciones andaluzas, entre junio y octubre del año que viene, el frente de izquierdas que busca liderar Yolanda Díaz podría pisar el acelerador para estrenarse en esta primera cita electoral, como quiere Podemos, aunque es una operación arriesgada porque podría fracasar.



Y si se frustra, como advierten desde algunas fuerzas políticas de la izquierda andaluza, este proyecto a nivel nacional puede irse al traste, de ahí que piensen que Díaz prefiere jugárselo todo a la carta de las generales de 2023 y no entrar en estas autonómicas como demanda el partido morado, que quiere tener un papel protagonista en esta candidatura.



Se ven preparados y fuertes para afrontar esta primera cita electoral y están convencidos de que lograrán ese frente amplio que sume a todas las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE para "desalojar" de la Junta al PP, Ciudadanos y Vox.



Creen que sería "lo sensato" ponerlo ya en marcha para estas elecciones autonómicas, afirman fuentes de Podemos, aunque respetan los tiempos de Yolanda Díaz, que esta semana ya ha anunciado que se pondrá manos a la obra después de las Navidades, si bien fuentes cercanas a la ministra de Trabajo han sugerido que presentarse en Andalucía no está en sus planes.



Lo hará con un proceso "de escucha" a la sociedad, antes de decidir cómo encauzar esa candidatura, pero ha vuelto a insistir en que los partidos no son lo importante, rechazando además el corsé ideológico a la izquierda del PSOE para reivindicar un espacio transversal.



En todo caso, hay una primera oportunidad para poner a prueba este frente común en las andaluzas, donde el espacio a la izquierda de los socialistas ha vuelto a dividirse con una tercera opción política, la coalición que integran Más País, Andalucía Por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que Podemos ve posible incorporar a esa eventual unidad pese a las reticencias de Íñigo Errejón, que rehuye de momento posicionarse.



Nadie quiere dar portazos, señalan a Efe fuentes de otras fuerzas de la izquierda andaluza, porque el que aparezca como responsable de la fragmentación pierde, pero aseguran que Errejón no está por la labor de involucrarse en este experimento.



Sin embargo, puede que el líder de Más País le dé una vuelta ahora que Yolanda Díaz se ha acercado al Podemos inicial y al 'errejonismo' que perdió en Vistalegre II y que defendía esa transversalidad por la que la vicepresidenta aboga en este momento.



Con Adelante Andalucía, que encabeza Teresa Rodríguez, Podemos no cuenta y eso es así porque, según confirman fuentes de su entorno, la dirigente anticapitalista se puso en contacto con ellos pidiéndoles una reunión y no ha recibido respuesta.



Aunque tiene una relación de choque con el partido morado, con el que rompió en 2020, Rodríguez es partidaria de buscar un espacio de encuentro entre las organizaciones de la izquierda para tratar de compensar el efecto de la atomización del voto.



Es en ese contexto en el que desde el círculo de Rodríguez creen que se podría hablar con Díaz e intentar, por ejemplo, configurar alguna lista conjunta para una provincia o varias.



Pero también están convencidos de que ese escenario de acercamiento es poco probable por el "tapón" que mantienen Podemos e Izquierda Unida contra Rodríguez, a la que tienen vetada -dicen- para cualquier iniciativa.



Lo que sí piensan es que Yolanda Díaz estaría dispuesta a hablar con Teresa Rodríguez, aunque eso no significa que acabe asumiendo el veto de Unidas Podemos a Adelante Andalucía.



Cuando Adelante Andalucía se presentó en las elecciones del 2 de diciembre de 2018 consiguió 17 escaños y entonces estaban en esa operación electoral Podemos; Izquierda Unida-Los Verdes; Anticapitalistas, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Defender Andalucía.



Tres años después y en este escenario de fragmentación diferentes encuestas apuntan a que Adelante Andalucía obtendría entre 1 y 2 diputados (0-1, señalan otros sondeos), mientras que Unidas Podemos lograría de 10 a 12 (12-14, apuntan algunos estudios).



Falta por ver qué resultados conseguiría la nueva alianza electoral, que incluye a Más País, que también apuesta por superar los encasillamientos ideológicos.

