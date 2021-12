Mangafest abre sus puertas con actividades para toda la familia

Mangafest, el Festival de Cultura de Sevilla, vuelve al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) con su décima edición los días 4, 5 y 6 de diciembre, con sus entradas de sábado y domingo agotadas, y con todas las medidas anti COVID necesarias para que los visitantes puedan disfrutar del puente de forma segura.

El mayor evento de ocio de Andalucía vuelve con su décima edición cargado de contenidos, actividades y sorpresas para que sus asistentes disfruten con lo mejor del manga, el anime, la ficción, y el K-Pop con todas las medidas de seguridad.

Al acto de presentación celebrado durante la mañana han acudido, por orden de aparición en fotografía, Marta Gómez, Asesora de programa del IAM en Sevilla; María Cristina Peláez Izquierdo, Concejal Ayuntamiento de Sevilla; Juan Antonio Barrionuevo, Teniente de Alcalde Delegado de Juventud y Delegación de Cooperación al Desarrollo; David Herrera, Subdirector de Mangafest,

Carmen Poyato López, Directora General del IAJ; José Japón Sevilla, Cónsul Honorario del Japón en Sevilla; Lorenzo David López Aparicio, Concejal del Ayuntamiento de Sevilla; Jesús Benito Nogales, Director de Mangafest; y María Helena Romero Espinosa, Diputada Provincial de Sevilla

“Agradecemos a todas las instituciones y al público su implicación con Mangafest, y esperamos seguir contando con ellos por muchos años más”, declaró David Herrera, subdirector de Mangafest, durante el acto de apertura. Esta décima edición de Mangafest llevará el evento de vuelta a FIBES en su cita habitual de diciembre. Los visitantes del festival podrán disfrutar de decenas de actividades para

todos los públicos, incluyendo una amplia oferta de ocio para toda la familia que permitirá a Nota de Prensa grandes y pequeños disfrutar de jornadas de diversión en FIBES durante el puente de la

Constitución.

No faltarán los talleres, las actuaciones en escenario, las firmas con youtubers conocidos y los concursos, incluyendo el Mangafest Cosplay Awards que premiará los mejores cosplays del festival, o Gotta Dance, la competición de para fans del K-Pop. Además, el festival también contará con invitados destacados a los que el público podrá conocer a través de conferencias y sesiones de firmas.

Como gran novedad en esta edición, Mangafest contará por primera vez con una Zona Urbana, dedicada a las diferentes formas de expresión del arte callejero como el graffiti, tatuajes o música rap. Los asistentes no solo podrán disfrutar de actuaciones, exhibiciones y demostraciones, sino que podrán pasar por las manos de grandes estudios de tatuaje como Pol Tattoo Studio, Pastori Tattoo Studio y Mantra Tattoo Studio.

Con las entradas de sábado y domingo agotadas, los visitantes pueden optar por aprovechar la nueva oferta de 3x2 de entradas de lunes, que estará disponible hasta completar el aforo y con la que se podrán llevar un obsequio hasta fin de unidades. Todas las actividades celebradas durante esta décima edición del evento serán realizadas con las medidas sanitarias necesarias para la protección del público, garantizando así la celebración del festival en un marco seguro para todos los asistentes y participantes.

El manga, el anime, la cultura asiática y la ficción vuelven a FIBES (Sevilla) con Mangafest los días 4, 5 y 6 de diciembre.

Sobre Best Way Group

Best Way Group es la promotora de eventos punteros en Sevilla, entre ellos Mangafest, referente andaluz en la cultura del manga, el anime y el ocio digital. Más de diez años después de su fundación, la empresa realiza eventos culturales y de entretenimiento a lo largo y ancho de Andalucía colaborando con empresas privadas y con instituciones públicas, y centrándose en campos como la cultura asiática, el ocio digital, la tecnología y el entretenimiento para todos los públicos.