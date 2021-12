"Sería un auténtico privilegio encabezar la candidatura de Vox en Andalucía"

Macarena Olona (1979, Alicante) es portavoz adjunta y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, diputada por la provincia de Granada y abogada del Estado. Su nombre suena, y con fuerza, para ser la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía. Hace pocas horas ha visitado la provincia de Huelva, donde ha denunciado la situación de “abandono” de la comunidad andaluza y ha reivindicado la necesidad de “cambio”.

Olona está dispuesta a ser la candidata, si la dirección de su partido se lo pide, y promete que “de conseguir una mayoría suficiente” lo primero que hará es “levantar alfombras” en el Palacio de San Telmo. Así lo ha denunciado en una entrevista concedida en exclusiva a 7TV Andalucía.

Ha estado en Lepe y ha visto las necesidades de la provincia de Huelva.

He conocido de primera mano las reivindicaciones que me había trasladado el diputado de Vox por Huelva, Tomás Fernández. He podido comprobar en primera persona el abandono sistemático que sufre la provincia de Huelva. El Gobierno de PP y Ciudadanos prometió grandes reformas que no han llegado. Ha sido una profunda traición porque el Gobierno andaluz se ha dedicado estos tres años a gestionar la herencia del PSOE.

Sus palabras sobre Julio Anguita han provocado cierta conmoción en fuerzas de izquierdas.

De izquierdas y de derechas. El sectarismo está en todos los ámbitos. Están rabiosos. Ante unas profundas diferencias ideológicas con Julio Anguita sí hay que decir que hablaba por y para el pueblo. Profundamente honesto y coherente. Se avergonzaría de la izquierda que hoy intenta enarbolar la defensa de la clase obrera o los sindicatos de clase. Los sindicatos han abandonado a los trabajadores y elevan sobre ellos su bienestar particular. Anguita estaría orgulloso de un movimiento como Vox, que eleva la voz para proteger al pueblo a costa de acabar con el bienestar de los políticos.

Hay un abrazo entre el PSOE y PP. Nos tratan de demonizar porque saben que Vox ha venido a cambiar Andalucía. Cuando estoy en la calle escucho denuncias de un cambio que no ha llegado. De PP y Cs se esperaba que desalojaran al PSOE y pusieran fin a las políticas socialistas.

¿Vox confía en rascar votos de izquierda y derecha?

No pretendemos rascar votos sino tener la confianza suficiente de la población para que se produzca el verdadero cambio en Andalucía. No puede ser que no haya futuro ni esperanza para Andalucía. Hay complicidad entre PSOE y PP. Si la fuerza que nos otorgan no es la suficiente para gobernar en solitario, habrá un gran acuerdo PP y PSOE.

Lo hemos visto en la negociación de los presupuestos. Juanma Moreno ha querido pactar con Juan Espadas e hizo unas cuentas socialistas. Nosotros hemos venido a impulsar un auténtico cambio. ¿Se pueden hacer unas cuentas para 2022 más de 17.000 millones de euros para mantener chiringuitos? Es indecente.

Los andaluces deben tener claro que esto no es de izquierdas o derechas.

¿Qué ha cambiado para que Vox se desmarque de las políticas de PP y Ciudadanos?

Hemos sido socios puntuales en la legislatura. Uno de investidura para desalojar al PSOE de San Telmo. Ese acuerdo se ha incumplido. Hemos pasado una pandemia y tanto el Gobierno de la Nación y los autonómicos han obligado a elegir entre salud y economía. La situación coyuntural de la pandemia no es la actual. En otras comunidades autónomas no se han utilizado políticas socialistas como las de Juanma Moreno y Juan Marín. Hay que poner pie en pared y cambiar. No se puede permitir que los jóvenes andaluces se vayan para encontrar un futuro.

El Sindicato Médico de Huelva me dice que es una vergüenza la situación sanitaria. Con Vox se acabaría la sanidad digital. A mi abuela de 89 años no se le puede exigir que tenga que recibir la asistencia médica digital. El médico para poder desempeñar su función necesita la exploración. Vox se opone frontalmente y quiere una sanidad pública de calidad. El PP, recuerdo, quería la equiparación salarial y no se ha hecho nada, y solo se han subido dos euros la hora de guardia.

¿Gobernaría con el PP en Andalucía?

Juanma Moreno llora a Moncloa porque no se le toma en serio. Actualmente se mantienen unas políticas de PP y Cs que abrazan al PSOE como con la Agenda 2030, que complica la situación de nuestros agricultores y ganaderos.

Es necesario devolver patria a nuestros trabajadores. Hay que defender lo nuestro lo primero. Si quieren los andaluces que se defienda al mundo rural o la caza necesitamos la mayoría absoluta, el resto serán abrazos al PSOE.

PP y Cs se han negado a investigar las famosas dietas en Unicaja, con Braulio Medel al frente. Vox pide información a la Consejería de Hacienda a través del Congreso de los Diputados. Vox va a entrar en San Telmo y levantar alfombras.

¿Macarena Olona encabezará las papeletas de Vox en las andaluzas?

La designación del candidato la tomará la dirección cuando se convoquen las elecciones. Se tomará la decisión que mejor pueda representar a Vox en Andalucía. Lo que sí tengo que decir es lo vergonzoso que es escuchar a Teresa Rodríguez, de la formación de extrema izquierda podemita, por el racismo y xenofobia que aplica cuando denuncia que yo por haber nacido en Alicante no me puedo presentar en Andalucía. Es algo que tengo que denunciar. No hay españoles de primera y segunda categoría.

¿Estaría dispuesta si el partido se lo pide?

Soy una profunda enamorada de Andalucía. Para mí sería un auténtico privilegio encabezar esa candidatura. He sido una servidora pública y no demando responsabilidades. Si se me encomienda esa responsabilidad, lo que le puedo decir a los andaluces es que en Andalucía habrá una servidora pública con el corazón lleno de amor y las manos limpias. Me entregaría cada día en San Telmo.

¿Qué cambiaría en Andalucía?

No vamos a gestionar la herencia socialista que ahora gestiona PP y Ciudadanos. Los 17.000 millones de euros para mantener la administración paralela acabaría. Buscaremos una sanidad y educación pública de calidad. Para destinar el dinero de los contribuyentes hay que meter la tijera. Si el gasto público es superior a los ingresos públicos, hay un agujero negro. Quienes deben estar preocupados son PP y PSOE. La solución es un movimiento como Vox que pone a los españoles por delante. Hay que ser respetuoso con los andaluces.