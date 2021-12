Unidas Podemos llama a formar un "frente amplio para ganar" en Andalucía

Unidas Podemos por Andalucía (UP) hará un llamamiento este sábado a "levantar" un frente político y social amplio para ganar y cambiar el rumbo de Andalucía, a profundizar en la unidad en torno a la ideas que ponga la instituciones andaluzas al servicio de la ciudadanía.



Así lo recoge el manifiesto que esta formación prevé hacer público mañana, 4 de diciembre, en Córdoba, en el aniversario de las movilizaciones protagonizadas por el pueblo andaluz en 1977 para reclamar autonomía política, manifestaciones que dieron lugar al proceso que culminó con la autonomía el 28-F de 1980.



En el manifiesto, al que ha tenido acceso EFE, Unidas Podemos propone profundizar en la construcción de la unidad, de la que asegura que "no se construye en torno a personas y siglas, si no que se construye en torno a ideas y propuestas. Vamos a poner en pie un cambio ponga nuestras instituciones al servicio de la ciudadanía", plantea.



Aunque el documento no precisa a qué partidos, UP hace una llamamiento a incorporarse a este proceso político a la Andalucía trabajadora, a la Andalucía feminista, a la Andalucía sindicalista, a la Andalucía ecologista, a la Andalucía rural.



Pero también a los sectores de la cultura, a las pequeñas, medianas empresas y a los trabajadores autónomos. A la Andalucía que reivindica la memoria histórica y los valores republicanos.



"Llamamos especialmente a las organizaciones políticas y sociales con las que compartimos una visión del cambio que necesita Andalucía. En el frente amplio andaluz no sobra nadie", apostilla esta formación, que aboga por profundizar en la unidad para cambiar las instituciones y ponerlas al servicio de la ciudadanía.



De la llegada del PP-A a la Junta, hace ahora tres años, con el apoyo de la "extrema derecha", denuncia que el Gobierno de Moreno frena el cambio del modelo productivo y "quiere continuar con la especulación urbanística, el ladrillazo y la corrupción".



"Siguen despreciando la emergencia climática y la crisis hídrica, destrozando nuestras playas para construir campos de golf y levantar grandes complejos hoteleros", avisan IU y Podemos.



Además, denuncian que están "desguazando" los servicios públicos y ha puesto una "alfombra roja en Andalucía a los fondos buitres", de los que asegura que están acabando con el campo andaluz y vienen a "hacer caja" con la salud, la vivienda o con la Formación Profesional.



Según la coalición, los problemas que hoy enfrenta Andalucía "son similares" a los de hace 40 años: paro, pobreza, precariedad, desindustrialización, infrafinanciación histórica y una economía cada vez más dependiente de sectores estacionales.



"Juntos y juntas vamos a salir de esta crisis y juntos y juntas vamos a dibujar la recuperación de Andalucía. Reivindiquemos la alegría de las historias compartidas. Aprendamos de nuestros errores y superemos las divisiones del pasado", indica el manifiesto.



Junto a los principales dirigentes de Unidas Podemos, en el acto estarán presentes Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de En Comú Podem en el Parlament de Catalunya, Lilith Verstrynge, secretaria de organización de Podemos o Carlos García Ramos, dirigente de IU.



También está prevista la intervención de personas vinculadas a la defensa de la sanidad pública y a la Marea Blanca, de personas vinculadas a la lucha contra la proliferación de las casas de apuestas y de varias mujeres del movimiento feminista o bomberos forestales.

