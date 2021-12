Tres años del “cambio” en Andalucía

Este jueves se cumplen tres años de las últimas elecciones andaluzas que trajeron el “cambio” a Andalucía, con la llegada de PP y Ciudadanos a la Junta después de 36 años de gobiernos socialistas. Durante este período el popular Juanma Moreno gobierna con Juan Marín, líder de Ciudadanos, y ha estado apoyado por Vox hasta que éste decidió romper hace semanas y no apoyar los cuartos presupuestos de la legislatura.

Tres años que han acabado con el liderazgo de Susana Díaz en el PSOE y con la salida de Teresa Rodríguez de Podemos. Vox ha contado con tres portavoces diferentes en tres años: Francisco Serrano, el que fuera candidato y expulsado del grupo parlamentario por asuntos judiciales; el cordobés Alejandro Hernández y ahora el diputado gaditano Manuel Gavira.

Una legislatura marcada por la pandemia del coronavirus y con el runrún durante meses de un adelanto electoral. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado a decir que “junio u octubre” son meses posibles para ese adelanto.

El Gobierno asegura que no habrá adelanto si no hay bloqueo parlamentario. Por ahora, los trámites legislativos siguen su curso y la pasada semana se aprobó una ley “estrella”, la del suelo urbano, más conocida como Lista. Sin embargo, Andalucía será una de las comunidades autónomas que no tendrán presupuestos.

Por ello, la portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez, ha pedido las comparecencias de todos los consejeros para que expliquen en comisión parlamentaria “cómo afecta” a cada área no tener cuentas para 2022. También ha denunciado que “Andalucía no necesita hablar de elecciones sino de soluciones a la sanidad, desempleo...”.

Las fuerzas de gobierno, PP y Ciudadanos, han defendido este miércoles su gestión al frente del Ejecutivo. El portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha asegurado que el proyecto político de Juanma Moreno es “sólido y transversal, prevaleciendo siempre el trabajo positivo con un vínculo permanente con la sociedad andaluza”, que ha conseguido en estos tres años que Andalucía haya ganado en “estabilidad, crecimiento y fortalecimiento de los servicios sociales”.

Mientras que la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha dicho que “a Andalucía le sientan bien las políticas naranjas”. Pardo ha abogado por la continuidad del actual Gobierno andaluz que conforman PP y su partido y ha sostenido que “para nosotros es esencial que este Gobierno siga vigente”. PP y Ciudadanos mantienen que PSOE y Vox hacen “pinza” para “acabar” con el Gobierno andaluz y “erosionar” la imagen de Moreno.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Toni Valero, ha calificado como “una expresión de frivolidad pública algo que tiene que estar cuidado” la forma que ha empleado el presidente de la Junta para anunciar el posible marco de celebración de las elecciones andaluzas, que ha situado entre junio u octubre. Valero ha considerado que la planificación de los comicios por Moreno responde a “la calculadora electoral”.

Por último, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado sobre el apoyo de su formación a los presupuestos de la Comunidad de Madrid y la enmienda de la totalidad a la cuentas andaluzas que es el Partido Popular el que tiene que explicar “por qué defienden diferentes políticas en cada lugar de España. No solo en Andalucía”.