Las dudas sobre la variante Ómicron reactivan la vacunación y las cuarentenas

Las incógnitas que genera la aparición de la variante ómicron del coronavirus han llevado al Ministerio de Sanidad a recuperar la cuarentena para los contactos con un positivo de esta variante y a acelerar la vacunación de las dosis extra y las de los niños, cuyos viales comenzarán a distribuirse a partir del 13 de diciembre en toda Europa.



La Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19 ha sido actualizada este miércoles con la inclusión de la variante ómicron y determina lo siguiente: "La confirmación del tipo de variante no suele estar disponible en el momento del diagnóstico, por lo que la cuarentena debe aplicarse también a aquellos casos en los que existe sospecha, bien por información preliminar a través de PCR bien porque el caso forme parte de un brote que incluya casos de distintas variantes".



En las últimas actualizaciones, se estableció que las personas que habían tenido un contacto con un positivo de coronavirus no tenían que guardar cuarentena si tenían culminado el proceso de vacunación.



Esta medida se enmarca en las incógnitas científicas que surgen en torno a la nueva variante, como su capacidad de transmisión, la gravedad de sus consecuencias o la efectividad de las vacunas existentes, que precisan de semanas para poder resolverse.



De hecho, en la sexta actualización del documento de evaluación de las nuevas variantes que hace el Ministerio de Sanidad regularmente, se explica que todavía se desconoce la efectividad de la vacuna ante estos casos y que el riesgo de diseminación se considera alto.



En las últimas semanas han llegado a España procedentes del cono sur africano una media de 75 viajeros diarios, hasta que el 27 de noviembre se adoptaron medidas adicionales de control para la entrada de viajeros procedentes de los países de riesgo, según recuerda el documento.



No obstante, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, ha pedido "tranquilidad". La comunidad científica y, por extensión, la sociedad en general "nos debemos ocupar, vigilar y fiscalizar" esta nueva variante, pero -ha precisado- "no debe colocarnos en la trinchera de la alarma, sino de la alerta".



Hay que vigilarla con tranquilidad" porque la variante ómicron de la covid "surge fruto de una serie de mutaciones superiores a las habituales, alguna de las cuales son nuevas".



Por eso, ha abogado por seguir vacunando y mantener el "discurso preventivo" y la adopción de medidas como el uso de mascarillas, el lavado de manos o la distancia social. "Eso sirve para la variante ómicron" y para todas, "independientemente de la letra del alfabeto griego" con que se nombre a cada una.



Y con esta misma receta trabajan las autoridades sanitarias, que a partir del próximo 13 de diciembre comenzarán a recibir las dosis pediátricas de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, que está previsto que se inocule a los niños de 5 a 11 años, la franja de edad que más contagios registra en estos momento de incremento de la curva de la pandemia.



Previsiblemente, el Consejo Interterritorial de Salud (CISNS), que se reúne este jueves de manera presencial en Córdoba, abordará el escenario de vacunación pediátrica, aunque para tomar una decisión Gobierno y comunidades contarán con un documento elaborado por la Ponencia de Vacunas, integrada por expertos que asesoran a Sanidad en la estrategia de vacunación.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que se iniciará la inoculación de primeras dosis a los menores a partir del 15 de diciembre.



En la celebración del primer aniversario del Hospital Isabel Zendal, Díaz Ayuso ha presentado la estrategia del Gobierno regional de cara a la Navidad y ha asegurado que, pese al aumento de contagios y la presencia de la nueva variante con dos positivos confirmados, los datos "no son alarmantes".

