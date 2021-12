Teresa Rodríguez, dispuesta a ser de nuevo candidata a la Junta por Adelante

La portavoz de Adelante Andalucía y líder de Anticapitalistas en la comunidad, Teresa Rodríguez, se ha mostrado dispuesta a ser de nuevo candidata a la Presidencia de la Junta en la próximas elecciones autonómicas y ha dicho que si se lo pide su organización aceptará el encargo.



De ser así, como parece previsible, la dirigente gaditana será candidata por tercera vez, después de haber sido cabeza de cartel con Podemos en el 2015 y con Adelante Andalucía en 2018, cuando esta coalición estaba también compuesta por Izquierda Unida y otras dos formaciones andalucistas que aún permanecen en Adelante.



La diputada no adscrita en el Parlamento andaluz ha asegurado en una entrevista en el programa Acento Andaluz de 7TV que si su organización le pide liderar la candidatura "aceptaré el encargo".



El más que posible adelanto de las elecciones andaluzas, en junio u octubre, como ha avanzado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras ser tumbados los presupuestos de 2022, comienza a acelerar la toma decisiones de los partidos sobre los candidatos.



Juanma Moreno será el candidato del PP; Juan Espadas liderará la candidatura del PSOE-A y, muy probablemente, la diputada por Granada de Vox Macarena Olona ocupará la cabeza de cartel de Vox.



A estos se suma ahora Teresa Rodríguez, mientras queda por dilucidar quien optará a la Presidencia de la Junta por Ciudadanos, que previsiblemente celebrará primarias, y por Unidas Podemos por Andalucía, los exsocios políticos de Rodríguez, a la que expulsaron junto a otros ocho diputados del grupo parlamentario de Adelante aplicando el pacto antitransfuguismo.



"Las circunstancias han sido excepcionales. Durante el último año no hemos podido hacer política, porque se nos ha expulsado del grupo parlamentario, nos han eliminado todos los recursos y hemos estado sistemáticamente silenciados", ha asegurado Rodríguez en la entrevista.



La anticapitalista ha sostenido que para la izquierda la legislatura ha sido "lamentable", ya que se ha producido una fractura y "hemos pasado de ser dos grupos, cuando no tres y vamos camino de ser cuatro".



Todo ello -según Rodríguez- "nos ha tenido distraídos y con poca capacidad de trasladar a la sociedad un mensaje nítido de alternativa a un gobierno de las tres derechas".



Está previsto que Más País Andalucía presente este jueves una nueva coalición electoral con Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz, la cuarta papeleta de la atomizada izquierda en la comunidad para los próximos comicios autonómicos.

