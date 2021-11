Juan Espadas ofrece apoyar otras cuentas andaluzas para evitar adelanto electoral

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha ofrecido al PP su apoyo a unos presupuestos de 2022 en Andalucía si presenta unas nuevas cuentas corregidas para así evitar un adelanto electoral, ya que cree que la comunidad autónoma "no puede permitirse un parón en la recuperación".



"No hay bloqueo, no hay excusas para justificar un adelanto electoral como consecuencia de un falso bloqueo. Lo que hay son cálculos electorales y no el interés de los andaluces, que es tener un presupuesto", ha declarado a los medios antes de participar en la Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz.



Los partidos de la oposición, PSOE, Vox y Unidas Podemos, tumbaron el 24 de noviembre el Proyecto de Ley de Presupuesto de Andalucía para 2022 del Gobierno PP-Cs, obligando a la prórroga de las cuentas actuales, lo que en la práctica supondrá dar ya un pistoletazo de salida al año electoral que se avecina, haya adelanto o no.



Sin embargo, Espadas ha reiterado al presidente andaluz, Juanma Moreno, el apoyo del PSOE a los presupuestos de 2022 con una abstención, como propuso antes de la votación de las cuentas.



"Si lo analiza bien y piensa en los intereses de Andalucía, lo que debe hacer es corregir el presupuesto que se le ha devuelto como ocurre con otros proyectos de ley cuando la Cámara no los aprueba", ha dicho.



En su opinión, un adelanto electoral sería "una mala noticia para los andaluces", ya que "necesitan presupuestos" y no unas elecciones, pero lamenta que no ha habido "diálogo" para conseguirlo ni "una negociación seria".



"Es un momento de recuperación, de generar empleo, estabilidad, y no de pensar un relato para justificar adelantos electorales", ha añadido.



Además, ha recalcado que el PSOE "no va a bloquear" el Parlamento andaluz, ya que "la famosa pinza es la tenaza" que supone el sostén de Vox al Gobierno del PP y Cs.



Si hubiera un adelanto electoral, asegura que el PSOE "está preparado" porque tiene "los equipos renovados, proyecto y toda la fuerza para salir y pedir el voto" frente a un Gobierno "débil" que no ha tenido el apoyo de Vox en los presupuestos.



Sobre la fecha para su relevo como alcalde de Sevilla, ha comentado que "va a ser pronto" pero ahora está centrado en negociar el presupuesto municipal.

TE RECOMENDAMOS