Planas anuncia que el plan estratégico nacional de la PAC se elevará a consulta pública

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que este martes se elevará a consulta pública el plan estratégico nacional, una de las novedades de la futura Política Agrícola Común (PAC).

"La consulta pública se iniciará mañana y pienso llevarla al final de este año al Consejo de Ministros para presentarla a Bruselas antes del 31 de diciembre", ha avanzado Planas, que espera que esté aprobado "no más tarde" del primer trimestre de 2022.

El titular de Agricultura ha recordado que la futura PAC cuenta con cuatro elementos novedosos como son la "mejor distribución de los fondos de la PAC", siendo "más justa", donde "ningún agricultor o ganadero será excluido".

"Será una PAC más sostenible, ya que más del 40% de los fondos será para acciones vinculadas a la sostenibilidad, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres y la innovación, que es la clave para tener capacidad de creación de valor añadido", ha subrayado.

Respecto al Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (Perte) agroalimentario en el sector, que permitirá abordar la transformación ambiental y digital, prevé llevarlo al Consejo de Ministros probablemente a principios de enero de 2022. "No pasa nada porque las convocatorias irán en relación a 2022", ha tranquilizado durante su participación en el desayuno informativo Fórum Europa.

"Los fondos europeos son una oportunidad para la cadena agroalimentaria y tenemos que aprovecharla. Supone para España una posibilidad muy interesante para complementar muchas de las transformaciones de digitalizacion y sostentibilidad que tenemos que hacer", ha recalcado.

Planas ha señalado que la dotación será de hasta 1.000 millones de euros, ya que actualmente está en proceso de negociación con los cuatro ministerios que trabajan en ello. "Los fondos se distribuirán en las convocatorias que se irán haciendo a lo largo del próximo año. Tenemos una problemática de gestión específica por el elevado número de actores que tenemos, por lo que daremos prioridad al grupo de empresas o las propuestas que han llegado ya de alguna federación e interprofesional del sector", ha indicado.

Por otro lado, Planas ha hecho una llamada de atención a aquellos que aseguran que el Gobierno va con retraso en la ejecución de los fondos europeos. "No vamos con retraso en su ejecución. Nos hemos tomado algo más de tiempo para un mejor aprovechamiento y hacerlo bien con el diálogo de los sectores", ha recalcado.

SE CONGRATULA DE LA DECISIÓN DE PNV DE RETIRAR LA LEY DE LA DO RIOJA

Respecto a la polémica suscitada la semana pasada, tras la proposición no de ley que iba a presentar el PNV que iba a permitir 'subdividir' la Denominación de Origen Rioja, que finalmente no ha presentado el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban.

"Los Consejos Reguladores son materia de bodegueros y son ellos los que deciden lo que se hace en Rioja. Los políticos y el Gobierno debemos dejar serenamente tranquilo al sector para que haga lo que tenga que hacer", ha señalado Planas, que ha recordado que la DO es una de las marcas más renombradas de España.

El titular de Agricultura ha comentado que la semana pasada habló con el diputado Aitor Esteban. "Me explicó la situación del PNV con esta proposición con la que no estaba de acuerdo ni el Ministerio ni el Gobierno. Me anunció su intención de retirarla, lo que me parecía una buena iniciativa, seguiremos hablando", ha subrayado.

Planas ha apelado al "diálogo" para solucionar los diferentes asuntos. "Se necesita hablar, aquí tenemos mucho monólogo y poco diálogo. Creo que Esteban con la retirada de la propuesta pensó que mejor en no crear confusión sino serenidad y tranquilidad", ha indicado.

Por otro lado, el ministro de Agricultura ha vuelto a reiterar la necesidad de dialogar horas antes de la reunión en la que abordará con los representantes de la cadena alimentaria la situación del sector por el importante alza de los costes, que considera que se trata de un "problema coyuntural".

"Cabe la posibilidad de que en el marco de la cadena alimentaria podamos debatir cómo podemos asumir esa subida de costes, que tampoco es igual en todos los casos, sobre todo en el caso de los insumos. Hay que examinar cuál es la repercusión sobre todos los sectores", ha avanzado Planas, que ha precisado que los más afectados están siendo el vacuno y el ovino de leche.

A Planas también le "preocupa mucho" la situación de los fertilizantes, pero ha asegurado que "no habrá problema de debastecimiento, pero sí un problema de precios", así como la alimentación animal, porque hay precios muy altos en los cereales.

"Tenemos instrumentos y la voluntad de diálogo es la clave de todo, porque no hay acuerdo si las dos partes no quieren, yo quiero y el Gobierno también y estoy convencido de que en la otra parte, las organizaciones agrarias, la industria y la distribución, habrá esa voluntad, pero esto no es un monólogo sino una obra coral, donde cada uno tiene que jugar el papel que le corresponde", ha recalcado.

Respecto a la huelga de transportistas, que también afectará al sector agrario, Planas ha incidido en que el Ejecutivo está negociando ya para encontrar una solución con el sector. "El Gobierno hará todo lo que esté de nuestra mano a las demandas del sector del transporte y sé que se están produciendo reuniones que esperamos que lleguen a buen término", ha subrayado.

Por último, el titular de Agricultura se ha referido a la reforma laboral y ha destacado la especificidad del sector agrario, marcada por la temporalidad vinculadas a las campañas agrarias. "Estoy convencido de que la reforma laboral lo va a integrar. Todos estamos a favor de reducir la temporalidad, pero en el sector agrario no es casual. También es necesario disminuir el número de contratos", ha indicado.