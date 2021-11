Antonio Montero: “Jerez debe tener representantes políticos a la altura que se merece”

El incidente de hace año y medio protagonizado por Antonio Saldaña, que impactó contra tres vehículos triplicando la tasa de alcohol, se salda con la renuncia en el Pleno municipal de este jueves pasado como concejal del PP de Antonio Montero, quien pidió desde el primer momento ejemplaridad y asumir responsabilidades. No lo hizo el líder del PP y ahora lo hace él. “En estas circunstancias no puedo cumplir con mi compromiso con los jerezanos”, dice, pero subraya: “No dejo ni mi partido ni la política”.

¿Le ha llamado Antonio Saldaña tras el Pleno?

–No, no se ha puesto en contacto conmigo.

¿Lo esperaba?

–No, hacía tiempo que no hablábamos. La última vez fue hace un mes y medio para intentar resolver la situación.

¿Qué le planteó en esa reunión?

–Planteó que, si era alcalde, contaría conmigo. Pero la cuestión para mí no es esa.

Si le hubiera pasado algo así a usted, ¿habría dimitido?

–No puedo valorar qué haría porque no me pongo en esas circunstacias en mi vida diaria.

¿Ha hablado con María José García-Pelayo?

–Estuvo presente en la reunión con Saldaña de hace un mes y medio y después del Pleno me envió un mensaje en el que admitía que no esperaba mi renuncia, pero la respetaba, y me dijo que el partido es mi casa y siempre lo será. Le contesté que eso esperaba.

¿Ha recibido apoyo de compañeros de partido?

–He recibido apoyo de compañeros de partido a todos los niveles, local, provincial, regional y nacional, y también de simpatizantes y afiliados, de amigos y de vecinos de Jerez.

¿Ha hablado con el presidente provincial?

–Le comuniqué mi decisión previamente y espero a hablar con él en estos días.

Insistió en que su decisión no iba contra el PP.

–Ha sido una decisión muy madurada en el tiempo. Hemos tenido un año y medio muy duro, con personas que han fallecido por Covid. No podía salir en medio de la pandemia y decir que renuncaba al acta porque me parecía egoísta. Mi responsabilidad era primero intentar resolver la situación dialogando con la otra parte y con el partido a todos los niveles. Dado que quienes tenían que resolverlo no lo han resuelto, he tomado la decisión de actuar con ejemplaridad en el sentido de que, en estas circunstancias no puedo cumplir con mi labor como concejal del Ayuntamiento de Jerez y, por lo tanto, estoy faltando a mi compromiso con los ciudadanos. Y no voy a defraudar a nadie.

No deja la política.

–Soy miembro del PP, lo defiendo y agradezco el apoyo de compañeros que, desde Jerez, la provincia, Sevilla y Madrid, me han animado a que siga trabajando por el partido. Me remito a mi discurso. No he renunciado ni voy a renunciar al PP como sí han hecho otros en momentos de debilidad para aprovechar su flaqqueza.

El litigio por la portavocía enrareció aún más el ambiente.

–Dije que no iba a renunciar a la portavocía porque no había motivos. Pero, renuncié al salario porque no iba a cobrar lo que no era mío después de que el grupo decidiera que Antonio asumiera la responsabilidad. Luego el PSOE lo llevó a la vía judicial. Yo estuve siempre en mi sitio.

¿Le dolió que le relevaran de la portavocía?

–Me ha molestado que todos no supieran asumir sus responsabilidades y que yo haya sido víctima de todo esto.

El portavoz municipal del PSOE, José Antonio Díaz, decía que ha pagado las copas de Saldaña...

–No puedo valorar por qué Saldaña ha actuado así. Yo he actuado en consecuencia, respeté al partido, respeté a Antonio, y estuve en mi sitio. No soy quién para valorar si lo ha hecho mal o lo ha hecho bien. Tampoco era yo quien tenía que tomar la decisión sobre su futuro; una vez que la tomaron quienes debían tomarla, el perjudicado de todo ese asunto fui yo.

No todos han sabido asumir sus responsabilidades desde el incidente y el perjudicado soy yo”

La dirección provincial pidió a Saldaña que dejara todos sus cargos con el respaldo de la dirección regional y nacional. ¿Qué pasó?

–La noche del incidente me metí en la cama preocupado pero me ofrecí a Antonio a ayudar. Fue la última vez que hablé con él. Luego se envió el comunicado, que yo desconocía, y se desencadenaron todos los acontecimientos.

Lo que ha hecho no es lo habitual en política.

–He actuado libremente. Creo que hay otras maneras de hacer las cosas y creo firmemente en que, como afiliado, se pueden conseguir muchas cosas. He hecho lo que piden los ciudadanos que hagamos, actuar de forma ejemplar y honesta en el desempeño de la política. Los propios estatutos del partido lo dicen.

¿Cómo valora la reacción del resto de partidos políticos?

–Es una satisfacción personal que tus adversarios políticos, con ideología y formas de pensar distintas, digan que eres una persona honesta. Me enorgullece también que los vecinos de Jerez hayan apreciado mi decisión. Me han llamado muchísimas personas. He tenido que cargar muchas veces el móvil (sonríe).

¿Le gustaría volver a primera línea política?

–Estoy a disposición de lo que quiera mi partido. Las personas sensatas que dirigen el PP deben valorar la posición de cada, cómo actuamos cada uno, lo que ha hemos hecho. El partido tiene sus exigencias en sus estatutos y lo único que pido es que se reconozcan verdaderamente las actitudes y las decisiones de todos. Tengo mi empleo, mi familia, una vida encarrillada. Estoy en política porque me apasiona, por auténtica vocación. Lo he demostrado.

¿Ha sufrido especialmente su familia?

–Lo han sufrido porque he trabajado muy duro con el PP, muchas horas durante muchos años. El propio Saldaña lo reconoció en su intervención en el Pleno.

También dijo que ha sido cercano a ellos...

–No entendí eso, como si yo fuera diferente al resto, o él más que yo. El partido no es de nadie, es de todos, de nosotros, los afiliados y simpatizantes, y de quienes nos votan.

Siempre ha planteado su compromiso con el PP en la misma medida que con Jerez.

–He nacido en Jerez, vivo aquí y espero seguir haciéndolo toda mi vida. Me gustaría que Jerez tuviera lo mejor en el PP y en todos los estamentos. La sociedad jerezana es una sociedad con valores, heredera de una historia muy especial, con gran importancia en España. Jerez es un referente y debe tener representantes políticos que estén a la altura de lo que merece.