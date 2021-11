Loles López critica "la falta de arrojo" del PSOE y el paso a "la radicalidad" de Vox

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha indicado hoy que el rechazo del PSOE y Vox a los presupuestos de la Junta de Andalucía para en 2022 evidencia "la falta de arrojo, valentía y gallardía" del primero y el paso "de la utilidad a la radicalidad" del segundo.



En rueda de prensa en Huelva, ha lamentado la foto que se han realizado "Vox, PSOE y Podemos para traicionar Andalucía" pues "no se unieron en contra del Gobierno de la Junta Andalucía sino en contra de los andaluces ya que han vetado el presupuesto más expansivo de la historia y lo han hecho en un momento clave para la recuperación de Andalucía, en un momento en el que estamos hablando de los fondos europeos y en un momento en el estamos viviendo también los coletazos de esa pandemia".



El "tripartito", ha enfatizado, ha dicho "no a que se aumente la partida de Sanidad en 1.100 millones de euros; la de Educación, en 600 o la de las políticas sociales en 400" y "no al aumento de la financiación de las entidades locales, algo que el PSOE tendrá que explicar a sus alcaldes y alcaldesas".



Además, "han dicho que no a los jóvenes, a las universidades y "al apoyo a los sectores productivos que son los pilares económicos de Andalucía", punto en el que considera que es Vox el que tendrá que dar más explicaciones.



"Para dejarlo claro, ha precisado que "lo que han hecho Vox, PSOE y Podemos es paralizar todas las obras que teníamos prevista iniciar y ponerlas en marcha el 1 de enero, que queden bloqueadas", ha abundado.



Considera que Vox y PSOE "han pensado los dos exactamente igual por puro interés electoralista y partidista, ninguno ha pensado en Andalucía".



Según López, ha quedado claro que "el PSOE no tiene ni el arrojo, ni la valentía ni la gallardía para defender Andalucía, que sigue siendo una delegación de Pedro Sánchez, y Vox ha pasado de la utilidad a la radicalidad, de ser un partido útil a unirse a los radicales con una única intención, una intención electoralista, ha traicionado a Andalucía y le tendrá que explicar a sus votantes cómo se une al viejo PSOE de lo eres para intentar paralizar la recuperación de Andalucía".



Por otro lado, ha apuntado que la intención del PP es agotar la legislatura y ha señalado que habrá que ver si los grupos políticos "van a seguir bloqueando todas las leyes y todas las iniciativas propuestas por los sectores productivos y sociales y entidades andaluzas para seguir mejorando esta tierra".



"La intención es agotar la legislatura porque lo primero es Andalucía, pero que el resto de partidos tengan también claro si van a seguir vetando los andaluces o se van a poner en algún momento de su lado", ha concluido.

