La Junta demanda un "criterio unificado" con el pasaporte Covid en la UE

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reclamado este viernes, en la antesala de la reunión de Comité de Expertos que asesora al Gobierno andaluz ante el coronavirus, y sobre la hipótesis de que se exija el pasaporte Covid para el acceso a una serie de instalaciones, que "he demandado en la Comisión Europea un criterio unificado de todos los países miembros sobre el pasaporte Covid porque en ese caso no habría dificultades para implantarlo".

De esa situación ha corregido Marín que "no hay una norma que avale definitivamente su uso" y consecuentemente apuntar que "dependemos de decisiones judiciales para restringir el acceso a locales cerrado", por lo que "si un juez no me avala no tengo facultad para poder implantarlo".

En declaraciones a los medios en Sevilla antes de inaugurar las jornadas 'Smart Destination' sobre turismo, quien ha precisado será él quien presida la reunión del Comité de Expertos del Gobierno andaluz ante el Covid, ha retratado la implantación del pasaporte Covid como "una dificultad importante que ya se podía haber resuelto" tras insistir en que la ausencia de una normativa común motiva "suscita dudas para poder implantarlo porque los tribunales dan la razón a los empresarios".

"Son situaciones que tenemos que evitar", ha sostenido Marín, quien ha argumentado que por su condición de consejero de Turismo "he viajado mucho por mi trabajo, siempre me lo han pedido, lo llevo en mi móvil", antes de reclamar que "no podemos seguir con esta indefinición mucho más tiempo".

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo ha proseguido abundando que ha habido "17 formas diferentes de legislar" para las restricciones a la población ante el Covid, para recordar entonces la necesidad de "un decreto que no se ha llevado a las Cortes y que hubiera facilitado mucho las cosas" porque "nos hubiera facultado para tomar decisiones que garantizan la salud en los territorios".

"Cada uno vamos haciendo lo que nuestros equipos nos van recomendando, me tengo que basar criterios de los equipos científicos", ha argumentado Marín sobre la dinámica para la adopción de decisiones, por lo que en las horas previas de la reunión del Comité de Expertos ha abogado por "seguir un poco como hasta ahora", convencido de que "la situación no tiene nada que ver con las anteriores olas".

Marín ha apelado a que los datos actuales del Covid en Andalucía son "tranquilizadores", con un crecimiento de casos "importante" que ha circunscrito a "personas que no se han vacunado", por lo que con la vacunación de la tercera dosis "da cierta tranquilidad", que ha proyectado además hacia el hecho de que "no hay presión hospitalaria en las UCI y camas hospitalarias", pese a lo cual ha señalado que el Gobierno andaluz ya ha activado "el programa Centinela para detectar un foco".

"Andalucía es, junto a Extremadura, la Comunidad Autónoma más segura de España y de Europa", ha proclamado Marín sobre las previsiones turísticas, para augurar entonces, como en el caso de Sierra Nevada "una temporada de invierno magnífica", percepción sustentada en el hecho de que con "el turismo interior y nacional no hay ninguna limitación", aun cuando ha reconocido que "el turismo portugués que viene a Granada a lo mejor se ve un poco afectado".

En relación a posibles cancelaciones asociadas a países centroeuropeos, el vicepresidente y consejero de Turismo ha indicado que "la preocupación siempre existe", aunque se ha mostrado confiado para el inminente puente de diciembre al apuntar "la fidelidad del turismo nacional" y señalar que "las reservas siguen creciendo, tenemos un puente de 5 o 6 días con previsiones elevadas", así como 2una Navidad dentro de lo previsto con flujo de viajeros".