“El personal de la limpieza fue imprescindible en pandemia”

Los trabajadores del sector de la limpieza se manifiestan hoy para exigir la firma de un nuevo convenio que afecta a 8.000 trabajadores en la provincia. La concentración, promovida por CCOO y UGT, partirá desde el Hospital Puerta del Mar a las 11.00 horas y finalizará frente a la Confederación de Empresarios.

Josefina Romero, secretaria sectorial de limpieza de UGT-Cádiz, explica que llevan “desde enero negociando en siete reuniones y no hay acuerdo. No están en disposición. No quieren dar nada y nos quieren quitar todo”.

La propuesta es “un contrato a cuatro años con una subida salarial del 2%; una cuarta paga de diez días de salario; y la proporcionalidad del plus de asistencia, ya que solo le están pagando los domingos a los trabajadores de grandes superficies y ambulatorios”. La reunión es el día 30, pero Josefina reconoce no tener mucha fe. “No los veo dispuestos a llegar a un acuerdo”.

Además, denuncia las condiciones salariales del sector: “Las compañeras con 30 años de servicio cobran 880 euros, están por debajo del SMI. Meten las pagas para que salgan los 900 euros”.

La secretaria explica también que habían propuesto “un plus tóxico y penoso, pero no han querido ni negociarlo. Hemos sido imprescindibles. Sin nosotros los hospitales no habrían podido operar”.

Reconoce que de tantos productos tóxicos “no tienen ni huellas”. Y recuerda los primeros momentos de la pandemia, cuando afirma que han “estado trabajando sin mascarillas”. Y sentencia, “un compañero falleció por estar trabajando”.

Ademas, explica que no se descarta que haya “paro y huelga” si no se llega a un acuerdo. Josefina explica que ya estaba pensado antes del inicio de la huelga del metal.