Juan Bravo lamenta la foto de Vox con PSOE y UP por el rechazo a los presupuestos

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha asegurado hoy que "no hay excusas" para que Vox haya votado en contra del proyecto de presupuestos de Andalucía para 2022 porque el "trabajo del gobierno andaluz no ha cambiado en diez meses para que haga eso y sobre todo para que provoque una foto con PSOE y Unidas Podemos".



En declaraciones a la Cope, Bravo, que hizo ayer una encendida defensa en el pleno del Parlamento el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para 2022 y que fue rechazado con los votos de Vox, PSOE y Unidas Podemos, ha sostenido que la negativa de Vox, que había apoyado al gobierno del PP y Ciudadanos los tres anteriores presupuestos, responde a intereses partidistas.



"Sorprende que en diez meses se pase de que les parece fenomenal y Andalucía va bien y de repente consideran que todo está mal y que es un problema", ha censurado el consejero, quien ha apostillado que, además, no se han hecho críticas al presupuesto sino a las políticas.



Para explicar la importancia de tener presupuestos ha dicho que la prórroga presupuestaria ha obligado al gobierno de Portugal a convocar elecciones porque conlleva muchas dificultades de gestión y es casi como si tuvieras que hacer uno cada mes y eso supone restar oportunidades para gestionar, por ejemplo, los casi 6.000 millones de fondos europeos Next Generation.



Ha comparado la situación con la de un trabajador con contrato fijo que está en una empresa que va bien con el de otro trabajador con renovaciones mensuales de contrato y, por tanto, el primero tiene perspectivas de futuro y puede acometer inversiones mientras el segundo no puede pensar más que con las perspectiva de llegar a finales de mes, que es lo que ocurre con la prórroga.



El consejero ha desvelado que ya ha recibido llamadas de empresarios preguntado por un posible freno de las inversiones, ya que la prórroga frena el impulso económico y la capacidad de Andalucía de seguir creciendo como lo ha hecho en estos dos años y medio al pasar de estar en la cola de España al ser junto con Madrid una de las locomotoras, ha indicado.

