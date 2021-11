El presidente del TSJA aboga por una ley que armonice las restricciones covid

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha apuntado que sería buena una ley pandémica para abordar las restricciones vinculadas a la covid con más armonía y ha considerado normal que cada comunidad tenga un criterio porque responde a sus propios datos sanitarios.



Del Río ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante la inauguración de unas jornadas organizadas por el Consejo Consultivo de Andalucía y después de la disparidad de respuestas autonómicas a decisiones vinculadas con la pandemia como las restricciones o el pasaporte covid.



El presidente del alto tribunal ha interpretado que habría sido bueno contar con una ley "más armonizadora" que recogiera la situación pandémica para ofrecer a los tribunales más seguridad jurídica a la hora de interpretar la norma.



"Creo que estamos echando de menos eso", ha reconocido Del Río, que ha apuntado que otros países del entorno también afrontan analizan restricciones parecidas a las de España pero sin el "coste judicial y permanente de aquí".



Ha recalcado que los tribunales y salas, a falta de una legislación más específica en esa materia, toman las decisiones analizando el grado de limitación de las restricciones, si la restricción es demasiado intensa y si está o no justificada en base a la situación sanitaria o el número de vacunados.



"Todos esos parámetros no son iguales en toda las comunidades y se producen distintas pronunciamientos, y el Supremo unificará", ha resumido Del Río, que ha considerado normal la disparidad de 17 tribunales porque hay 17 situaciones sanitarias diferentes, por lo que toca aspirar a la seguridad jurídica.



Sobre esa disparidad de criterios también se ha pronunciado la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo, quien ha apuntado que el derecho no son matemáticas y que, a falta de una ley de pandemia, los tribunales dan soluciones jurídicas con las normas que existen, interpretadas de forma legitimada y razonada.



Sobre la idoneidad de aprobar en Andalucía un pasaporte covid que regule determinadas actividades, Del Río ha apuntado que esa decisión está en manos de la sala de lo Contencioso y que habrá que esperar a que se pronuncien respetando tiempo y espacio.

