PSOE: Lo ocurrido con los presupuestos supone un "fracaso personal" de Moreno

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Ramírez Arellano, ha sostenido este miércoles que la situación generada en torno al proyecto de presupuestos supone un "fracaso personal" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "único responsable" de que no salgan adelante.



En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, el dirigente socialista ha asegurado que el PSOE mantiene la "mano tendida" pese al "desinterés evidente y palmario" mostrado por el presidente andaluz, que no ha ejercido el "liderazgo".



Horas antes de que el Pleno del Parlamento debata las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por el PSOE, Vox y Unidas Podemos, Arellano ha asegurado que "todo lo visto estos días no es una concatenación de casualidades, sino una estrategia planificada por el Gobierno andaluz y ahora se ven las consecuencias".



Así, ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE ante unas cuentas que, "de hecho, son una prórroga del presupuesto anterior al que sólo se han añadido los fondos europeos y del Gobierno de España, unos proyectos que son de manera estructural los que PP y Ciudadanos han venido acordando estos años con Vox".



Por ello, ha pedido a Moreno que reconsidere las cuentas "en su integridad" y que las rehaga incorporando las peticiones del Grupo Socialista".



"Se ha hecho un esfuerzo para tender la mano al PP y a Cs, pero lo que se ha encontrado ha sido un desinterés evidente y palmario, además de que nos estaban intentando engañar, lo que ha puesto estos contactos en una posición que sólo podía ser resuelta por el propio Moreno Bonilla, que de nuevo se ha mostrado con desinterés", ha insistido.



"Sólo estos días la Junta, que ya no merece nuestra confianza, ha mostrado hiperactividad por un tema presupuestario que ya solo puede ser resuelto por Moreno Bonilla", ha recalcado antes de pedirle que "ejerza su liderazgo y no se abandone a los intereses electorales".

