Manifestaciones en diferentes ciudades contra el "ERE salvaje" de Unicaja

Unas 1.200 personas, según estimaciones policiales, se han manifestado este martes en Málaga frente a la sede de Unicaja Banco y de la Fundación Unicaja contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretende llevar cabo la entidad, un proceso que afectaría a 1.513 empleados.



La movilización, convocada por los sindicatos, ha comenzado a las 18.00 horas ante la sede de Unicaja Banco y en su cabeza estaban, junto a los dirigentes sindicales, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y recién nombrado secretario general de los socialistas malagueños, Daniel Pérez, y la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio y concejala de Cultura, Noelia Losada.



Las críticas de los manifestantes han ido dirigidas, durante gran parte del recorrido, al presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, y al consejero delegado de Unicaja y expresidente de la entidad absorbida, Liberbank, Manuel Menéndez.



“Menéndez, Medel, nos venden a granel”, o “Medel, traidor, asómate al balcón” eran algunos de los cánticos a la llegada a la Fundación Unicaja de los manifestantes, que iban ataviados con camisetas, mascarillas y banderas de sus centrales y que, según fuentes de CCOO, llegaron a congregar a 2.500 personas.



La responsable de Comunicación de CCOO, Alicia Domínguez, ha manifestado que no van a consentir "unas formas al estilo Liberbank” en la negociación del ERE, aunque ha celebrado “un cierto avance” en las negociaciones que han continuado esta tarde.



En la movilización, que ha terminado a las 19.00, ha participado también el secretario general de CIC Unicaja, Jesús Barbosa, que ha señalado a Efe que el ERE se está llevando “de mala forma” y la empresa no se ha movido “prácticamente nada”, mientras que la representante de CSIF, Pilar Martínez, ha asegurado que son “los peores tratados” en el sector bancario.



El portavoz del PSOE ha explicado a Efe que están en contra de este “despido brutal”, ha pedido a la entidad que reconsidere el ERE y ha criticado la “tibieza” del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.



“No vamos a permitir que el pez pequeño, que es Liberbank, se coma al pez grande, que es la matriz Unicaja”, ha dicho referido Pérez respecto a un posible pacto entre la Fundación Unicaja y la entidad absorbida que, según los sindicatos, daría más poder a Liberbank y podría hacer que se externalicen servicios.



Por su parte, Noelia Losada no entiende cómo Unicaja, que es “la entidad más fuerte”, “parece que no está teniendo el peso que se esperaba” y ha declarado a Efe que siente “miedo” de que esta situación “derive en que se sigan externalizando servicios”.



Esta movilización, que también se ha producido en otras ciudades españolas de manera simultánea como Madrid, Almería, Salamanca, Valladolid, Ciudad Real, Santander o León, ha sido considerada un éxito por los sindicatos, que siguen luchando contra unas condiciones del ERE que consideran injustas para la plantilla.

ALMERÍA

Más de 600 personas se han concentrado este martes ante la sede central de Unicaja del Paseo de Almería exigiendo que la entidad recapacite su postura ante el ERE, por el cual las reuniones entre la entidad y la representación sindical se mantendrán hasta el 2 de diciembre, aunque las partes pueden acordar prolongar el período de consultas.

Actualmente se han producido cuatro reuniones, fijándose las siguientes para los días 1 y 2 de diciembre, según ha indicado en una nota el sindicato CCOO, que denuncia que Unicaja "mantiene sobre la mesa un ERE con el que quiere extinguir 1.513 empleos en todo el país (261 en la región) tras la integración de Liberbank y cerrar 395 oficinas".

En Almería están afectados 67 puestos de trabajo, de los cuales 34 desaparecen hasta final de año, por lo que supondría el despido directo de 33 trabajadores.

CCOO, junto al resto de representación sindical, quiere trabajar en una contrapropuesta conjunta sobre salidas voluntarias, homologación laboral y alternativas a la movilidad geográfica de cara a la reunión de hoy y mañana.

Junto a ello, la fuerza sindical exige que la entidad reconduzca esta situación, ya que afecta no solo a aquellas personas que serán despedidas sino aquellas que se mantengan en su puesto, al dejar en el aire la homologación salarial y de condiciones laborales de las plantillas, porque con la propuesta que hay se mantendría "una plantilla de primera y una de segunda".

Por todo ello, desde CCOO se vuelve a hacer un llamamiento para llegar a un acuerdo en las salidas al igual que ha pasado en otras entidades del sector, con condiciones económicas incentivadoras, antes de que se cumpla el plazo de negociación del ERE previsto para el próximo jueves 2 de diciembre.

VALLADOLID Y LEÓN

Centenares de personas se han concentrado este martes en Valladolid y León para defender el empleo en Unicaja, entidad en que la plantilla está llamada a un paro general los próximos 26 de noviembre y 1 de diciembre, en caso de no llegarse a un acuerdo sobre un ERE que los sindicatos han calificado de "salvaje", y ante el que piden que las salidas sean "voluntarias".



El delegado sindical de CIC SUMA-T, Virgilio Nieto, ha subrayado a Efe en Valladolid que los sindicatos exigen "con determinación" que todo el proceso sea "voluntario" y que no se impongan medidas traumáticas en una empresa que ha tenido "más beneficios que nunca".



"Esperamos que la dirección de la entidad recapacite y afronte las negociaciones con respeto hacia una plantilla profesional, que lleva años trabajando, sacrificándose y que se merece unas salidas dignas", ha precisado.



También en Valladolid, Amparo Monfort (UGT) ha precisado que las organizaciones sindicales piden que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se debe plantear en un marco de "absoluta voluntariedad", en el que todos los empleados que se puedan adherir a las distintas medidas que se planteen, lo hagan de manera "exclusivamente voluntaria".



Asimismo, ha exigido a Unicaja Banco "que este proceso no suponga una merma de la calidad en la atención y los servicios financieros prestados a la sociedad por los empleados de la entidad".



En León, el secretario de comunicación del sindicato CESICA a nivel nacional, Santiago Temprano, ha denunciado que le empresa no se mueve de sus planteamientos y considera "desmedidas" las pretensiones de los trabajadores.



Ha insistido, en declaraciones a los periodistas, en que" todas las medidas que se apliquen deben tener carácter voluntario, incluidas las extinciones de contrato, mientras que la empresa solo contempla medidas forzadas, movilidad de negociar, y una condiciones de trabajo que persiguen empleados de primera, de segunda e incluso de tercera".



"Por ahí no vamos a pasar", ha recalcado Temprano, que ha subrayado que este plan de ajuste no tiene sentido después de publicar el banco unos beneficios de 1.395 millones.



Unicaja Banco ha planteado un ERE para 1.513 trabajadoras y del excedente total, según datos de la empresa, 118 corresponden a la provincia de León, 97 a Valladolid, 57 a Salamanca, 35 a Zamora, 33 a Palencia, 24 a Burgos, 20 a Soria, 13 a Ávila y 4 a Segovia; lo que supone un excedente total de 401 personas en Castilla y León.



Además, se prevé el cierre de 14 oficinas en la provincia de León, 14 en Valladolid, 12 en Zamora, 12 en Palencia, 11 en Soria, 10 en Salamanca, 3 en Ávila, 3 en Burgos y 1 en Segovia; un total de 80 oficinas, que, añadiendo la posible desaparición de las oficinas móviles, afectaría a más de 100 poblaciones en la Comunidad, la mayor parte de ellas en núcleos rurales.



Las próximas reuniones de la mesa negociadora se han fijado para el 24 de noviembre, en la que la parte sindical seguirá exigiendo voluntariedad en las extinciones, homologación laboral al alza y rechazando la movilidad geográfica forzosa.



Si en el transcurso de estas reuniones, no se produce un avance sustancial en la negociación, se seguirá adelante con el calendario de movilizaciones previsto por las organizaciones sindicales, siendo el primer evento la huelga de jornada completa convocada para el próximo viernes, día 26 de noviembre.