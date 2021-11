El riesgo de morir por Covid es 25 veces mayor en los no vacunados, según Sanidad

El Ministerio de Sanidad ha estimado que el riesgo de fallecer por coronavirus entre los no vacunados es "25 veces mayor" que en una persona que lo está completamente, mientras que el de hospitalización sube hasta 18 veces más.



Los datos del Ministerio de Sanidad sobre la pandemia ponen de manifiesto que la incidencia ha aumentado en el último día en 7 puntos, hasta los 139 casos, con 34 fallecidos y 6.777 nuevos contagios (46.361 en la última semana).



Sobre estos datos, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha explicado en rueda de prensa que en las últimas semanas la incidencia "ha subido ligeramente", pero no lo ha hecho de forma tan acusada como en anteriores oleadas, y ha advertido sobre la importancia de la vacunación (casi 80 % de población total con pauta completa) con la que se ha logrado reducir hospitalizaciones y muertes.



Según el informe de Sanidad, entre el 20 de septiembre y el 14 de noviembre "la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas".



La mayor diferencia se observa en personas de 60 a 80 años, con un riesgo de infección en personas vacunadas que es casi 8 veces menor, mientras que de hospitalización lo es 18 veces menor y de fallecimiento hasta 25 veces inferior respecto a las no vacunadas.



Por franjas de edad, en el grupo de 30 a 50 años, la incidencia es 2 veces inferior para cualquier tipo de infección y 10 veces inferior para hospitalización.



"Aunque las diferencias son menores, la incidencia en personas que han recibido una pauta incompleta de vacunación también es menor que en las no vacunadas", añade sanidad.



Sobre la presión en las unidades de cuidados intensivos, el aumento de la incidencia en las últimas semanas ha derivado en una mayor presión hospitalaria -aunque menor que en anteriores oleadas-, tanto en planta (2,4 %) como en las unidades de cuidados intensivos, que pasan en una semana del 4,6 % al 5,3 %.



La tasa de positividad entre la población de las pruebas para detectar la covid-19 sigue en aumento, del 3,5 % de hace una semana al 5,59 %.



La presión en los hospitales sigue siendo dispar en las comunidades autónomas, con territorios como Aragón en donde roza el 11 % en UCI, mientras que la hospitalización en planta es la segunda más alta, un 3,8 %, por encima del 2 % considerado como umbral de riesgo.



Contrasta este dato con el de Cantabria, con la menor tasa en unidades intensivas (1,69 %) o Galicia (1,34 %).



Cataluña es la segunda con mayor presión en UCI y supera ya el 12,2 %, tras subir en la última semana desde el 7,6 %.



Hace una semana, el porcentaje de enfermos críticos en La Rioja llegó al 17,9 % de ocupación, pero, pese al aumento de contagios, ha bajado al 7,5 %. Es la comunidad con mayor porcentaje de enfermos en planta con un 5,9 %.



En total, en España hay 3.004 pacientes ingresados en los hospitales (2.880 ayer), de los que 547 están graves en UCI (522 ayer).



Con el semáforo vigente hasta ahora, hay dos comunidades de riesgo extremo (más de 250 casos) que serían Navarra (399) y País Vasco, mientras que cinco territorios están en alerta alta (de 150 a 250 casos): Aragón (223), Baleares (118), Castilla y León (160), Cataluña (189) y La Rioja (170).



Doce lo están en riesgo medio media, es decir de 50 a 150 casos por cada 100.000 habitantes.



Con el nuevo semáforo anunciado por Sanidad y las comunidades, los indicadores de riesgo se rebajan y, por ejemplo, Navarra y País Vasco quedarían en riesgo alto (de 300 a 500 puntos).



De la misma manera, bajan a riesgo medio (de 100 a 300 puntos) Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña y La Rioja y al umbral bajo Andalucía (72), Asturias (82), Castilla-La Mancha (81), Ceuta (67) y Extremadura (65).

