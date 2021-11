El PP califica de "totalmente falso" la presión a Moreno para adelantar elecciones

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, El secretario general del PP ha dicho que es "totalmente falso" que Génova haya presionado al presidente andaluz, Juanma Moreno, para adelantar elecciones.



En una entrevista con Antena 3, García Egea ha desmentido además que su equipo haya filtrado el audio en el que el vicepresidente Juan Marín rechazaba aprobar presupuestos en año electoral.



Acepta, ha dicho, las disculpas de este dirigente de Ciudadanos, que primero apuntó a Génova y después dio marcha atrás.



Además García Egea ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha zanjado su pugna abierta con Génova por el control del PP en esta comunidad al señalar que respeta los tiempos de la dirección para la celebración del congreso.



"Aquí no hay una guerra, ni una batalla, aquí hay unas normas que todos nos hemos dado, un pacto para respetar los estatutos. Quiero agradecer que la presidenta de Madrid haya zanjado este asunto asumiendo que el congreso se va a celebrar en el primer semestre", ha afirmado el número dos del PP. Díaz Ayuso pidió este lunes, como ha hecho hasta ahora, que el congreso del PP madrileño sea cuanto antes para no tener otros ocho meses de desgaste y "guerra interna", pero admitió además que la dirección nacional tiene "unos tiempos".



"Por mí, queda zanjado este asunto", ha recalcado el número dos de Pablo Casado, que respecto al bloqueo en el WhatsApp de Díaz Ayuso ha dicho que él es más de hablar "cara a cara" y que se vio y estuvo hablando con la presidenta madrileña hace "unas semanas".



Acerca de la exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, quien le ha acusado de acoso, ha dicho que no ha leído su libro y ha afeado su propuesta de un Gobierno de concentración que hubiese hecho del PP "muleta" en vez de "alternativa".



Además, ha asegurado que no pueden permitir la polémica interna y la crítica a los compañeros, al tiempo que ha pedido no poner "palos en las ruedas" a la estrategia de recuperar el Gobierno.



Asimismo, ha respaldado la reunión impulsada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, junto a otros siete presidentes autonómicos, varios del PSOE, para acordar una posición común sobre financiación, porque las autonomías con una menor densidad de población necesitan un tratamiento específico.



Egea ha criticado además que, al pactar las cuentas públicas de 2002, el jefe del Ejecutivo haya convertido a EH Bildu en su socio preferente en un "Frankenstein ampliado" que da Arnaldo Otegi la capacidad de decidir el presupuesto.

