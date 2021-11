G2G Algae : regenerar el medio ambiente con microalgas

Nuria Egea es la Ceo o directora general de una empresa sevillana de Puebla del Río que ha desarrollado soluciones para regenerar y recuperar el medio ambiente en el sector agroalimentario a base de microalgas. G2G Algae ha conseguido varios premios y reconocimientos por su innovación y está consolidada en el mercado; un éxito que se debe a la investigación e innovación y al propósito de su equipo de contribuir a la sostenibilidad mediante la recuperación y conservación de los recursos naturales.

¿Qué es G2G ALGAE SOLUTIONS?

– Es una empresa andaluza fundada en 2019, ubicada en Puebla del Río, Sevilla, que utiliza el cultivo de microalgas como herramienta para la recuperación de recursos naturales. Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que viven en el agua. En G2G hacemos más accesible la tecnología del cultivo de las microalgas para facilitar a usuarios y pequeñas empresas la posibilidad de aprovechar los beneficios y las múltiples aplicaciones de estos microorganismos.

Sin descartar futuras líneas de trabajo, G2G Algae se centra actualmente en los sectores agrícolas y agroalimentario.

Otra línea de trabajo es el diseño de filtros verdes, fotobiorreactores de pequeño tamaño para su uso en interiores. En espacios de trabajo, locales etc. donde se aprovecha la capacidad depuradora de aire que tienen las microalgas .

Por último, G2G cuenta con una planta de producción de espirulina ecológica con calidad certificada. Se trata de un superalimento de alto valor nutricional.

¿Qué logros y reconocimientos ha obtenido la empresa? ¿Qué reto os planteasteis?

–En 2020 G2G ALGAE obtuvo el premio Minerva 2020 y el premio Andalucía Emprende categoría CREA de la provincial de Sevilla.

Asímismo a final de 2020 recibimos una oferta de fusión por parte de la empresa Algayield, productora de espirulina ecológica para uso nutricional. Esta oferta se articula en una fusión por absorción de esta empresa por parte de G2G ALGAE, que ya se ha llevado a cabo.

En 2021 obtuvimos el premio Emprendedores XXI de la Caixa. Y se firmó un acuerdo como partners con el grupo EULEN que comercializa en exclusiva nuestros filtros de purificación de interiores basados en microalgas.

El principal reto al que nos enfrentamos es conseguir que las microalgas se conviertan en una herramienta más a la hora de resolver problemas medioambientales. La divulgación de sus capacidades es fundamental ya que todavía hay mucho desconocimiento del tema.

¿Cómo surgió la idea?

–Por un reencuentro casual de compañeros de carrera y amigos al cabo de los años. Cada uno había tenido un recorrido diferente y poniendo en común ideas y experiencias empezamos a plantearnos la idea de utilizar las microalgas como solución para diversos problemas ambientales.

Así nace G2G ALGAE en 2019, con el objetivo de desarrollar un fotobiorreactor (depósito para el cultivo de microalgas) de alta capacidad productiva, reduciendo costes y superficie empleada. El objetivo inicial era crear una planta de producción de microalgas con fines nutricionales en primera instancia y a posteriori extraer los productos de alto valor añadido que las microalgas contienen.

En septiembre de 2020 fuimos seleccionados por el programa Minerva para participar en el programa de aceleración que desarrollan conjuntamente con Vodafone y la Junta de Andalucía.

En Marzo de 2020 , en pleno confinamiento, participamos también en el programa de aceleración impulsado por la fundación Ship2B, con objeto de iniciar contactos con el mundo de la inversión y obtener la certificación Bcorp que nos acredita como empresa de impacto social y medioambiental.

Durante el desarrollo de ambos programas nos fuimos haciendo más conscientes del enorme potencial que tenía el proyecto que estábamos desarrollando y decidimos aprovechar las nuevas oportunidades que íbamos descubriendo.

¿Cuál ha sido vuestra principal innovación?

–Tenemos una patente con el sistema G2G , un fotobiorreactor cuyas características fundamentales aúnan la posibilidad de producir un gran volumen de cultivo en un espacio reducido. Se trata de un sistema modulable, económico y fácil de gestionar y lo mejor es que se coloca directamente en las instalaciones del cliente, lo cual facilita enormemente la producción de cultivos de microalgas para su aplicación directa sin necesidad de gestión intermedia ni envasado ni transporte.

En la línea de purificación de aire de espacios interiores, tenemos los filtros verdes, soluciones basadas en la naturaleza. Son fotobiorreactores de menor tamaño, en forma de columna o de modelo de sobremesa. La eficacia de estos filtros ya ha sido certificada por Bureau Veritas mediante ensayos llevados a cabo con la colaboración del CSIC.

¿Qué problemas resuelve vuestra biotecnología?

–Hay problemas medioambientales que requieren medidas urgentes, el 33% de los suelos agrícolas de España están afectados por degradación y apelmazamiento, los insumos agrícolas cada vez son mas caros y tienen mas restricciones por parte de la legislación. El 30 % de los acuíferos tiene algún grado de contaminación debido a el vertido de aguas residuales no tratadas. A la vez el coste de la depuración de aguas residuales es a menudo inasumible para pequeñas industrias y explotaciones ganaderas. Otro porcentaje importante de acuíferos, no pueden ser utilizados con fines agrícolas debido a la cercanía del mar y la salinidad que contienen. Sabemos que la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2 van en aumento cada año. Está comprobado que la mala calidad del aire en el interior de los edificios se cobra más vidas al año que la contaminación urbana.

Las microalgas pueden aportar soluciones a todos estos problemas, creando en muchos casos una economía circular ya que en todo el ciclo no se generan residuos, todo el proceso es aprovechable. Bioestimulantes, agua limpia, biomasa algal, oxigeno.

Existe una tendencia contrastada hacia el consumo de productos ecológicos, Andalucía cuenta ya con el 23% de su superficie agrícola dedicada a cultivos ecológicos y la tendencia es creciente. La microalgas son un gran aliado en este tipo de cultivos, aumentando la productividad y reduciendo significativamente las necesidades de hídricas y de fertilizante.

¿Cómo le ha afectado la crisis a su empresa?

–¿Crisis, cuál crisis?, la que teníamos antes de la Covid, la producida durante la pandemia, la que viene ahora después de la pandemia…

Siempre estamos en crisis, siempre hay algo que no va bien. Habrá que remangarse y buscar soluciones.

En nuestro caso, la pandemia nos retrasó los planes previstos para el primer año de vida de la empresa. Es cierto que nos perjudicó en algún aspecto, pero lo aprovechamos para participar en foros que de otra manera no hubiéramos podido.

Respecto al uso de las microalgas como solución, estamos en el momento oportuno. Por fin parece que se esta poniendo mas interés en el impacto medioambiental que generan los procesos y se están buscando y valorando las soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones definitivas, duraderas y equilibradas. Generalizando un poco la crisis económica actual está afectándonos como a todo el mundo principalmente con la subida de precios, y el desabastecimiento de algunos artículos que nos retrasan los periodos de entrega.

¿Cómo valora el papel del la administración pública??

–Creo que la administración pública debe apoyar seriamente la labor empresarial, y el emprendimiento. Es la fuente de puestos de trabajo y de riqueza. Nosotros hemos recibido bastante apoyo por parte de la administración, Andalucía Emprende a través del CADE de Puebla del Río, nos han proporcionado orientación empresarial y difusión y nos ha cedido una nave para comenzar nuestro proyecto y nos apoyan siempre que lo necesitamos. El programa Minerva, es una aceleradora de empresas respaldada por la Junta de Andalucía y Vodafone. Nos ha dado una formación de calidad y literalmente nos ha acelerado guiándonos en cada uno de los primeros pasos que hay que dar al fundar una empresa.

El acceso a la financiación pública es otro tema, es como la pescadilla que se muerde la cola, necesitas financiación para comenzar, pero para darte financiación te piden facturación, que no tienes porque necesitas financiación…

La difusión es otro aspecto fundamental a la hora de hacer crecer las empresas, cada vez se están organizando mas eventos en los que participar y darte a conocer. Creo que en este aspecto se están dando pasos en la buena dirección

Nuria Egea. CEO de G2G AlgaeSolutions

Nuria Egea, es la CEO de G2G Algae Solutions desde que se fundó la empresa en 2019. Licenciada en biología con autentica vocación, como le gusta recalcar, ha trabajado en muchos ámbitos diferentes tanto como jefa como, como empleada. Convencida de que cada experiencia que ha vivido, buenas y malas, le aportan conocimiento y sabiduría considera a la familia su mayor fuente de formación. Se define como luchadora: “Pongo entusiasmo y la vida en lo que hago, quizá por eso disfruto con todo. Me considero un poco todoterreno, no se me caen los anillos cuando se trata de trabajar y cualquier reto me supone un estímulo para seguir creciendo. He sido empresaria , he trabajado como docente durante muchos años, como administrativa llevando distintos aspectos de la empresa, he organizado laboratorios y aulas de naturaleza en colegios e institutos. Además de las distintas facetas profesionales, he sido y soy madre de familia numerosa, sin lugar a duda mi mayor logro en la vida. Actualmente como directiva de la empresa todas las experiencias vividas me aportan valor.”

Sobe la investigación y la innovación piensa que forman parte de nuestro equipaje para afrontar el futuro con esperanza. Cree que es importante invertir en la difusión de estos conocimientos y la motivación a las nuevas generaciones para que tengan curiosidad y ganas de crear cosas nuevas. Considera que la necesidad de innovación no implica necesariamente que todo lo anterior esté obsoleto: “A veces en ese afán por innovar nos complicamos la vida innecesariamente cuando la solución simple y sencilla la tenemos al alcance de la mano. Es quizá lo que intentamos hacer en G2G, mirar a la naturaleza y copiarla, aprovechar lo que siempre ha estado ahí, y sacarle partido. Volver a los inicios.”

ficha de la empresa

nombre G2G ALGAE SOLUTIONS S.L.

año de fundación 2019

estado de desarrollo Más de 60.000€ de facturación, en 2020. Cuatro puestos de trabajo con expectativas de ampliación en 2022 sector productivo Medioambiente

web https://www.g2g-algae.com/

redes sociales ttps://www.linkedin.com/company/g2galgaesolutions/?viewAsMember=true (LinkedIn)

https://twitter.com/g2galgae (Twitter) https://www.facebook.com/G2Galgae/ (Facebook)

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjcdOnSdgIwvZYb6cEPKrfg

El valor de cuidar el medio ambiente

La gran preocupación de nuestro presente es la sostenibilidad del medio ambiente y su recuperación cuando se halla degradado. No sólo es la actividad industrial y comercial la que produce impactos ambientales, éstos se dan también en el sector agrícola y alimentario, con el problema añadido de que la contaminación afecta a los recursos y a la producción. Este problema fue afrontado por el equipo de profesionales de G2G Algae, liderado por Nuria Egea, volviendo la mirada a la propia naturaleza para descubrir cómo las microalgas, organismos diminutos que viven en el agua y que realizan la fotosíntesis, pueden ser la solución. Así han conseguido que a base de algo vivo y completamente natural se puedan regenerar suelos y acuíferos degradados o contaminados, se pueda depurar las aguas de procesos agrícolas para que sean no contaminantes y reutilizables, o que se pueda depurar el aire mediante filtros verdes o fotobiorreactores, por citar sólo algunos ejemplos de las aplicaciones que este grupo de profesionales ha investigado y desarrollado. Con esta innovación han conseguido crear una empresa que ya está consolidada y en vías de expansión. Han contribuido a la economía y creado cuatro puestos de trabajo, pero lo más importante son los valores que les han movido a lanzar este proyecto y su modelo de empresa, basados en el respeto al medio ambiente y orientados a promover una economía sostenible, justa y solidaria.