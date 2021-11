El CAA pide una presencia equilibrada de la comunidad gitana en los medios

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) considera necesario que los medios de comunicación se comprometan con la inclusión de informaciones y programas sobre la etnia gitana, de forma que su presencia se pueda equilibrar con la importancia de su cultura, su historia y peso demográfico. El número de noticias sobre la comunidad gitana en los informativos de las televisiones públicas andaluzas fue del 0,10% durante el periodo 2010-2020, según el informe elaborado por el CAA que se hace público coincidiendo con la celebración hoy 22 de noviembre del Día de los Gitanos Andaluces.

Si se tiene en cuenta que la población gitana en España supone un 1,5% del total y que esta cifra en Andalucía es considerablemente superior, en torno al 6%, es evidente que no hay correspondencia entre estos porcentajes y su presencia en los informativos, que es sensiblemente inferior. Y aunque no se puede esperar automáticamente que cada grupo social esté representado en las noticias conforme a su peso poblacional, la disparidad de unas cifras y otras es bastante notable.

El promedio de 0,10% obtenido del análisis de los últimos diez años es similar al porcentaje (0,09%) recogido en el primer informe del CAA realizado sobre esta materia en 2009. No se han producido así avances ni se aprecia una tendencia clara en este periodo, con 2020 como el año de menor porcentaje (0,07%), aunque éste es un ejercicio completamente excepcional, en el que casi todos los asuntos se han visto desplazados por la pandemia de la COVID-19.

Por prestadores, los porcentajes más altos de número de noticias sobre la comunidad gitana se dan (para el periodo 2010-2020) en las desconexiones provinciales de la RTVA (0,13%), seguidas de las televisiones autonómicas (0,10%) y de las locales (0,09%). Por cadenas concretas, son TG7 (0,22%) y Onda Jerez (0,18%) quienes ostentan los números más altos, lo que se corresponde con que Granada y Jerez de la Frontera sean las dos ciudades andaluzas con mayor porcentaje de población gitana entre sus habitantes.

El estudio muestra también que la duración de las noticias sobre la comunidad gitana es más baja que las del número de éstas, 0,9% frente a 0,10%, ya que estas informaciones son más cortas que el resto (un 10% menos en el periodo estudiado). En 2020 han llegado a ser un 40% más breves, lo que ha hecho que alcancen solamente un 0,05% del tiempo de los informativos, la cifra más baja de toda la serie analizada; la más alta se dio en 2010, con un 0,13%.

Estas noticias tienden además a emitirse en los últimos tramos de los informativos en porcentajes significativamente superiores a las de otros asuntos. La temática está dominada claramente por sociedad (54%, 34 puntos por encima del promedio del resto de noticias), seguida por arte y cultura con un 26%, el doble que el resto de noticias, lo que se explica fundamentalmente por la importancia del flamenco en las noticias sobre la comunidad gitana. En tercer lugar se sitúa la educación y formación, con un 8%, el doble también del porcentaje de las demás informaciones.

Cabe destacar que no hay una sola noticia en todo el periodo 2010-2020 sobre la comunidad gitana en las temáticas de ciencia y tecnología, crónica judicial, deportes, meteorología, medio ambiente o tráfico y transporte. Las noticias de política internacional sobre la comunidad gitana presentan un porcentaje superior en la muestra al del resto de las noticias, aun cuando no hay informaciones de este tipo en seis de los once años estudiados, lo que se debe a asuntos coyunturales, como por ejemplo la expulsión de ciudadanos gitanos rumanos por el presidente francés Sarkozy en 2010 o problemas similares en Hungría y otros países con población gitana.

Respecto a la imagen ofrecida por las televisiones de la comunidad gitana en la amplia muestra analizada, el CAA valora que el tratamiento informativo haya sido correcto y acorde a los códigos deontológicos periodísticos, desterrándose tópicos y prejuicios. Sólo se ofrece una imagen negativa en un porcentaje pequeño de noticias (3%) del total de las de la comunidad gitana, y muy exiguo (0,003%) si se calcula sobre el total de noticias. En la mayoría de los casos, se trata de informaciones en las que se menciona el origen étnico gitano de personas que ocupan viviendas o que están relacionadas con actividades delictivas.

A este respecto, el CAA recuerda que, según el artículo 31.1 de la Ley Audiovisual de Andalucía, los prestadores andaluces deben “ofrecer en sus emisiones una imagen ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva de las personas mayores, personas con discapacidad, así como de las minorías étnicas, sociales, culturales, religiosas y sexuales, especialmente de las personas menores de edad pertenecientes a estas, en tanto que manifestación enriquecedora de la diversidad humana, evitando difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de los prejuicios sociales que pudieran subsistir”.

Las pocas noticias sobre la etnia gitana se concentran principalmente en torno a las conmemoraciones del Día Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de abril, y el Día de los Gitanos Andaluces, 22 de noviembre, acumulándose entre abril (23,4%) y noviembre (23,6%) prácticamente la mitad de todas las informaciones.

Si se suman las noticas relacionadas con las iniciativas de asociaciones gitanas y las de estas efemérides, se aprecia que el 78% de las informaciones sobre la comunidad gitana están vinculadas a algún tipo de esfuerzo institucional y de las propias entidades asociativas. La importancia de las conmemoraciones y de las acciones institucionales es similar, o incluso superior, a otros asuntos que también estudia el CAA como la violencia de género.

El estudio constata, por otro lado, que el flamenco sigue siendo uno de los ámbitos más importantes de presencia de personas gitanas en los informativos.

En cuanto a los tiempos de palabra, el rol predominante es el de asociaciones y organizaciones, con un 27,4% de las intervenciones, mientras que para el resto de las noticias este porcentaje es del 5,3%. El segundo rol en importancia es el de actores ocasionales, con un 23,7%, mientas los actores culturales ocupan el tercer puesto, con un 10,6% (5,3% en el resto de noticias), en relación directa con la relevancia del flamenco ya comentada.

Por tipología, los roles no políticos tienen más presencia en las noticias sobre gitanos que en el resto (74,7%, 10 puntos más), mientras que los roles institucionales tienen un porcentaje muy similar (22,2%) al de las demás de informaciones. Y en los roles de partido el 3,1% de intervenciones queda muy lejos del 12,3% que se da en las otras noticias.

Distribución casi paritaria de tiempos de palabra

Los tiempos de palabra en las noticias sobre la comunidad gitana tienen una distribución casi paritaria entre hombres (51,9%) y mujeres (48,1%) si se considera el número de intervenciones, aunque si se tiene en cuenta su duración el porcentaje femenino desciende al 45,7% debido a la mayor extensión en general de las intervenciones masculinas. En cualquier caso, los tiempos de palabra en las noticias sobre gitanos muestran una feminización muy superior a la del resto de noticias (31,5% de las intervenciones y 30,3% de la duración).

Para la elaboración de este informe, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha analizado más de 1,5 millones de noticias y de intervenciones emitidas por La 1 Andalucía de RTVE, los canales de la RTVA, incluidas sus desconexiones provinciales, y dieciséis televisiones locales públicas (Canal Málaga, Costa Noroeste TV, Écija Comarca Televisión, Estepona TV, Fuengirola TV, Giralda TV, Huelva TV, Interalmería, Onda Algeciras, Onda Cádiz, Onda Jaén, Onda Jerez, RTVM Marbella, Telemotril, TG7 y Torrevisión).