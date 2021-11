Nieto subraya que diferencias con Vox sobre Presupuesto son que "quieren carga ideológica"

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha trasladado este lunes sobre las diferencias con Vox para la aprobación del proyecto de Presupuestos de 2022, plasmada en la presentación de una enmienda a la totalidad, además de las de PSOE y Unidas Podemos por Andalucía, que el Gobierno andaluz ha presentado unas cuentas con "una propuesta integradora donde todo el mundo tuviese algo reflejado" y ha lamentado que "Vox no entiende este tipo de gestos", por lo que ha explicado "ahí radica nuestras diferencias, que ellos quieren carga ideológica y nosotros lo hemos hecho por evitarlo".

En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Nieto ha explicado que la iniciativa del Gobierno andaluz se ha encaminado a que "se buscaban soluciones de gestión en lugar de medidas con ideario", para apuntar entonces, tras haber calificado Vox que el Presupuesto de la Junta para 2022 es socialista, que "ésa es la diferencia política entre la moderación y la radicalidad".

"En la moderación se tiene en cuenta la opinión del otro, en la radicalidad se busca la diferencia con el otro", ha sostenido Nieto sobre el comportamiento de Vox ante las cuentas de 2022, quien ha explicado que "el presidente, el consejero de Hacienda, los grupos que sostenemos al Gobierno, entendemos que cuantos más andaluces se vean reflejados en este Presupuesto, más soluciones se ofrezcan en ese Presupuesto, cuantas más medidas generen menor división, mejor, por eso nos decidimos por eliminar la carga ideológica", al tiempo que ha reivindicado la incorporación de iniciativas de otros grupos, tanto en el caso de Vox como del PSOE, partido al que reprochado que "ha actuado con mucha contundencia y poca generosidad hasta ahora".

Nieto, cuestionado por el hecho de que las cuentas de 2022 cuentan con tres enmiendas a la totalidad para reclamar su devolución al Consejo de Gobierno, ha explicado que "he vivido esta situación, los andaluces lo van a recordar, el debate del Presupuesto con tres enmiendas registradas, y en el último momento conseguimos llegar a un acuerdo con Vox con el Presupuesto de 2020", por lo que, tras evocar la situación vivida, ha expresado su deseo de que "espero que pueda pasar".

Sentimiento que ha sustentado en el hecho de que "el consejero de Hacienda no está dejando ni un minuto de negociar" y explicar que "se ha vuelto a citar a PSOE y a Vox", para reclamar Nieto "que nos digan en el ámbito estrictamente presupuestario" las discrepancias de ambos partidos, al considerar que de las cuentas de 2022 "es de lo que menos se ha hablado".

"Me da la sensación de que los partidos de la oposición están en otra cosa, no dan valor a una herramienta tan potente como el Presupuesto de 2022", se ha lamentado el portavoz del PP-A, quien ha considerado que de no haber acuerdo "si no se produce, los andaluces trendrán claro quién lo ha intentado y quién no".

Preguntado por la influencia en la negociación presupuestaria del audio del vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs, Juan Marín, quien calificó de "estúpido" presentar un proyecto de Presupuesto para 2022 con recortes cuando se trata de un año electoral, Nieto ha argumentado que "los audios se han querido relacionar con la negociación del Presupuesto y es absurdo" al estimar que una reflexión de Marín de una reunión con su grupo parlamentario, celebrada en julio, "poco tiene que ver negociación, ha sido una excusa más que un hecho importante", por lo que ha instado a que "nos dejemos de cuestiones menores, son relevantes en el ámbito periodístico, pero tienen menos impacto en el día a día".

Tras esgrimir que "la ley de Presupuestos siempre es importante", Nieto ha reforzado su contribución para 2022, al considerar que "es vital para que Andalucía salga definitivamente de la crisis de una forma potente". "Eso es lo que pueden evitar quienes bloquean desde la oposición", ha remachado.

"ERROR DE APRECIACIÓN" DE MARÍN Y "TRAICIÓN" FILTRAR EL AUDIO

Nieto ha considerado que la filtración del audio de la intervención de Moreno ante su grupo parlamentario "eso me parece una traición" y ha calificado seguidamente de "error de apreciación lo que pensaba el vicepresidente Marín, que no era acertado" y apuntar que "él lo piensa ahora también, estoy seguro" al esgrimir que "con la información de aquel momento creía que no era oportuno tener Presupuesto" y apuntar que "ahora es consciente de que es necesario tener Presupuesto".

"El presidente tiene claro que lo le conviene a Andalucía es agotar la legislatura", ha afirmado Nieto, quien ha reclamado "tener un Parlamento vivo, que funcione, que permita a Andalucía poner en marcha medidas" y considerar que "si hay responsabilidad en el Parlamento habrá legislatura".

El portavoz parlamentario del PP-A ha apuntado sobre la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía (Lista) que "el aval con el que llega nos permite ser optismistas", que ha concretado en el hecho de que tiene el dictamen final del texto tiene el voto favorable de Vox y la abstención del PSOE, para apuntar que "sería difícil que la posición se cambiara".

"Llevamos una negociación de meses, se han aceptado enmiendas de todos los grupos", ha señalado Nieto por el esfuerzo del Gobierno andaluz de "encajar todas las sensibilidades en la ley", momento en que ha recordado una discrepancia aún latente con el PSOE sobre las construcciones en el ámbito rústico, antes de proclamar su deseo de que "se va a aprobar una de las grandes leyes de esta legislatura, una de las grandes palancas de esta legislatura".

LOLES LÓPEZ: "EL PSOE GENERA DESCONFIANZA; ESPADAS, SEÑOR DEL BLOQUEO"

La vicesecretaria general del PP-A, Loles López, ha manifestado este lunes, durante una entrevista con Canal Sur Televisión, sobre la negociación del proyecto de Presupuesto para 2022, que "el PSOE-A genera desconfianza porque Espadas es el señor del bloqueo" aL considerar que quiere bloquear los presupuestos andaluces "como tiene bloqueado el Ayuntamiento de Sevilla".

"En política no se está para bloquear las cosas, sino para servir; para Espadas tiene que llegar el momento de poner los intereses de los andaluces por encima de los de su partido, y ese momento es este miércoles", en referencia a la votación de las tres enmiendas a la totalidad de las cuentas de 2022, según una nota de este partido.

Loles López ha recordado que el PSOE "no se presentó" en la última reunión a la que estaba llamado con el consejero de Hacienda el pasado 17 de noviembre. "No se presentó porque tenía qué decir de dónde se saca el dinero para ponerlo en otras partidas", ha afirmado.

"Cuando uno no sabe hacer un Presupuesto se acaba en quiebra, que es de donde veníamos", ha sostenido la vicesecretaria general del PP-A, quien ha apuntado que "le pido al PSOE que no siga teniendo asperezas con Andalucía; no les pido que apoye a Juanma Moreno, sino a los andaluces".

Preguntada por Vox, Loles López ha recordado que "la prioridad para un partido político no pueden ser las elecciones, sino servir a los andaluces". "El resto de partidos políticos tienen la responsabilidad esta semana de apartar la ideología y apoyar los presupuestos de la recuperación", ha sostenido.