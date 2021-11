Espadas no ha decidido si será senador y confirma que el alcalde de Maracena, sí

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado este lunes que no tiene aún tomada la decisión de si aspirará a ser senador por designación autonómica cuando deje la Alcaldía de Sevilla, aunque sí ha confirmado que el regidor de Maracena (Granada), Noel López, ocupará una plaza en la Cámara Alta.



"Quiero que el actual alcalde de Maracena (y secretario de Organización del PSOE andaluz) sea una de las personas que ocupa la plaza de senador y yo no lo tengo decidido", ha dicho en una entrevista en Onda Cero.



Así, ha señalado que aún no ha tomado la decisión de proponer o no su nombre para ser designado senador en representación de la comunidad autónoma, aunque ha admitido que es "importante" estar en la cámara de representación territorial para defender, por ejemplo, la reforma del modelo de financiación autonómica.



Ha recordado que para que el Parlamento de Andalucía le designe, alguno de los senadores socialistas tendría primero que renunciar y generar una vacante, y ha asegurado que si finalmente toma la decisión sería para "continuar" en la Cámara Alta el tiempo necesario porque Andalucía "tiene que tener allí un papel protagonista".



Así, ha rechazado que la decisión sobre el Senado sea por "una cuestión de sueldos" una vez que deje la alcaldía para centrarse en la tarea como secretario general del PSOE-A, ya que podría tener una "nómina" de su partido o volver a su profesión como abogado.



"Esto no va de sueldos, sino de tener una posición institucional en la que defender los intereses Andalucía", ha remachado.



Sobre si tiene decidido cuándo dejará la alcaldía, ha insistido en que primero quiere "sacar los presupuestos municipales" adelante, y ha asegurado que las negociaciones están "muy avanzadas".