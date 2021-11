Casado: Esto no es un “talent show” de megalomanías

Con la batalla interna en el PP o el “pulso” a su liderazgo tras las palabras de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la intervención del presidente del PP, Pablo Casado, era esperaba y elegía su discurso al cierre del Congreso para “aclarar” que su partido es un “equipo unido”. “Una gran orquesta donde no caben los solistas. El personalismo no cabe en el PP. Eso es lo que hemos visto en el PSOE y así están. Esto no es un “talent show” de megalomanías. Esto requiere unidad, humildad y tener las cosas claras”, respondiendo así, sin citarla, a la presidenta madrileña.

“No se puede arriesgar la responsabilidad del partido en una hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte”, apuntillaba. Además, refiriéndose a Juanma Moreno y haciendo referencia al sonado consejo que el pasado viernes le daba Ayuso recomendándole que “vuele libre”, le daba un mensaje directo a pesar de “esos que enredan”: “Juanma, tienes las manos libres para hacer lo que consideres que es mejor para España y tienes todo mi apoyo”.

Casado se ha mostrado fiel a Moreno defendiendo que sus palabras no son nuevas y que es un discurso mantiene desde el principio, “yo siempre creí en ti, y por eso estoy tan orgulloso”. Además, el líder popular le pedía su apoyo necesario en el camino a la presidencia del Gobierno: “El camino a la Moncloa pasa por San Telmo”.

Con este guiño Casado acaba su discurso el cual ha sido acogido con multitud de aplausos y con una imagen final de ambos presidentes junto al resto del equipo andaluz bajo el himno de Andalucía.