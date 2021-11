Juanma Moreno aboga por la incorporación progresiva del pasaporte Covid en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este sábado por la incorporación progresiva del pasaporte covid para "motivar a quienes no se han vacunado".



Durante un encuentro con jóvenes en el marco del 16 congreso regional del PP andaluz, del que saldrá esta tarde reelegido como presidente del partido, Moreno ha señalado que aunque "ahora mismo en Andalucía no hay un riesgo excesivo", están estudiando muchas posibilidades para garantizar la extensión de la vacunación, entre ellas la incorporación progresiva del pasaporte covid.



Una medida, ha dicho, que motivaría a quienes no se han vacunado aún.



Andalucía figura a la cabeza de España en cuanto a vacunación juvenil por debajo de los 30 años, lo que evidencia, a su juicio, que la andaluza es una juventud "madura", y la región también es líder en cuanto a población diana vacunada, por encima de un 93 %.



"Pero la pandemia no ha acabado", ha advertido Moreno, que ha recordado que lejos de desaparecer, se está recrudeciendo en países del entorno, por lo que ha pedido a la juventud prudencia, cumplimiento de las medidas sanitarias y vacunación.



Actualmente, el 65 % de los hospitalizados por covid en Andalucía son personas no vacunadas, según Moreno, que ha reivindicado por ello la vacunación.



"Estoy convencido de que vamos a superar la pandemia del covid, y que cuando la hagamos vamos a superar cualquier reto que nos venga por delante", ha afirmado.

