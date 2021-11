Garzón se descarta como candidato de IU-Podemos a la Presidencia de la Junta

El ministro de Consumo, Alberto Garzón (IU), ha afirmado este viernes, respecto a que se le tenga en cuenta como posible candidato para las próximas elecciones autonómicas que se celebren en Andalucía, que él ha "agradecido sistemáticamente todas aquellas declaraciones que han ido sugiriéndome esa posibilidad", pero también ha recordado que ahora ejerce "otras funciones".

En este sentido y en rueda de prensa, tras participar en la Diputación de Córdoba en la inauguración de las jornadas 'Jóvenes de azar. Apostando por la salud', Garzón ha señalado que el hecho de que se le proponga ser candidato en las elecciones andaluzas, "al final, no deja de ser un reconocimiento, pero no está en mis intenciones" y es algo que "no está encima de la mesa".

En cualquier caso, según ha explicado, "en este caso Izquierda Unida, junto con Podemos, tendrán que ser, desde Andalucía, los que decidan" al respecto, "independientemente de que yo sea de Málaga, e independientemente de que yo sea también militante de aquí".

En consecuencia, según ha concluido Garzón, "son esas organizaciones las que tienen que decidir quién será su candidato o candidata", teniendo en cuenta, además, que él está "haciendo otras funciones, y para esas funciones se me eligió en su momento, por cierto, por la provincia de Málaga".