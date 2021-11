Juan Bravo advierte que "bloquear el presupuesto no es la solución"

El consejero andaluz de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha advertido este viernes que "bloquear el presupuesto no es la solución" y ha dicho no entender "que se busque más el interés electoral que el interés general de los andaluces".



En declaraciones a los periodistas ha asegurado que el Gobierno andaluz se reunirá con Vox al menos una vez antes del próximo día 25, y que él mismo intentará "todo" tanto con Vox como con el PSOE, y ha recordado que el presiente andaluz, Juanma Moreno, "ha manifestado abiertamente que no va a haber elecciones anticipadas y que va a agotar la legislatura".



"Un presupuesto prorrogado es tener menos" y del proyecto presentado por el Gobierno nadie ha criticado ni una sola partida, ha argumentado Bravo, tras aludir a la polémica suscitada por las palabras del vicepresidente andaluz, Juan Marín, sobre la inconveniencia de sacar adelante los presupuestos y considerar que agarrarse a eso para oponerse es sólo una excusa.



Igualmente ha recordado que el PSOE, que expresó que una eventual prórroga presupuestaria dificultaría el desarrollo de nuevos proyectos y podría bloquear los que precisen nuevas cosignaciones presupuestarias, se planteó abstenerse a la hora de votar el presupuesto.



Por ese motivo se ha preguntado si la postura de los socialistas "se ha decidido desde aquí o desde Madrid", ya que "no tener presupuesto es un problema para Andalucía".



Tanto de Vox como del PSOE ha dicho que es difícil mantenerse "en esa situación ante un Gobierno que es tan cercano a las negociaciones", que ha asistido a cinco reuniones y que ha convocado una sexta para la que aún está esperando respuesta, además de que acepta la mayoría de las peticiones que sobre las cuentas autonómicas se le han hecho.



Sobre la creación de un fondo transitorio para financiar a las comunidades autónomas, Bravo ha señalado que así se lo ha expresado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y ha añadido que esa idea, como todas las que ha ido planteando el Gobierno andaluz en los últimos años "han terminado sucediendo", como las entregas a cuenta, el pago del IVA, la creación del Fondo Covid, o las ayudas a las empresas.

