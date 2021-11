Martínez Aguayo: "Nunca he tenido responsabilidad en la gestión de la Faffe"

La exconsejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ha manifestado este viernes ante la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento andaluz que nunca ha tenido "responsabilidad de ningún tipo en la concreta gestión" de dicha fundación" ni ha conocido "irregularidad" alguna al respecto.

Así lo ha manifestado Martínez Aguayo --que fue consejera de Hacienda desde los años 2010 a 2013 y que fue condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación en la caso de los ERE irregulares-- en una exposición inicial ante la comisión y ha comunicado su derecho a no declarar y no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

"En ningún momento he sido titular de competencia alguna en la Junta en materia de formación profesional y empleo. Nunca he tenido responsabilidad de ningún tipo en la concreta gestión de la Faffe y nunca he conocido ninguna irregularidad al respecto", según ha indicado Martínez Aguayo.

En este sentido, ha indicado que a pesar de su voluntad de colaborar, difícilmente, puede "aportar nada a los objetivos de esta comisión".

Ha insistido en que, ante el objetivo de esta comisión de conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Faffe, declara no tener "ni conocimiento ni participación ni responsabilidad alguna en los hechos objeto de esta comisión de investigación".

Acto seguido, ha indicado que se acogía a su derecho a guardar silencio para salvaguardar su derecho al honor y a la presunción de inocencia, que en ocasiones ha visto "vulnerado". "Confío plenamente en que los portavoces, tras ejercer mi derecho a guardar silencio, respetarán mis derechos constitucionales, como mi derecho al honor", ha apuntado.

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha señalado que Martínez Aguayo ha dejado "muy claro" en su intervención que "nada tuvo que ver ni conoció ni nada la vinculó en ningún momento" a la Faffe.

La diputada del PP-A Ana Vanessa García ha considerado que Martínez Aguayo sí tenía mucho que aportar a esta comisión, por cuanto cuando se aprobó la Ley de reordenación del sector público fue su competencia y dicha norma permitió que el personal de Faffe se integrara en el SAE. Ha indicado que podría haber explicado cómo se elaboró esa norma y por qué no se planificó la integración de esos trabajadores "con transparencia", a la vista de que se ha confirmado que se colaron "intrusos". Además, ha señalado que como consejera tuvo que autorizar una subvención nominativa de 16 millones a la Faffe.

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) Juan de Dios Sánchez ha respetado el derecho de Martínez Aguayo a no declarar por las circunstancias judiciales en las que está inmersa, pero sí ha considerado que "tenía mucho que aportar" a esta comisión, porque la contratación de personal de la Faffe tenía que tener "el visto bueno de su consejería".

La diputada de Vox Ángela Mulas ha respetado el derecho de Martínez Aguayo a no declarar, pero ha lamentado que su actitud haya sido la mismas que la de otros exaltos cargos de la Junta, la de "no contribuir con su declaración a colaborar con esta investigación política, que sólo pretende dirimir las responsabilidades políticas" si las hubiera. Ha apuntado que Aguayo fue viceconsejera y consejera de Hacienda de la Junta en "los años más álgidos de la Faffe y su testimonio hubiera sido necesario para esclarecer hechos y dudas que tenemos en esta comisión".